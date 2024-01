Wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji. Co dalej? Szef MSWiA dotrzymał słowa

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Marcin Kierwiński miał wysłać do Komendy Głównej Policji kontrolerów Departamentu Kontroli resortu - wynika z ustaleń dziennikarzy śledczych Radia ZET Mariusza Gierszewskiego i Radosława Grucy.

Kontrola w Komendzie Głównej Policji. Zlecił ją szef MSWiA

Podczas przeprowadzonej kontroli mają zostać wyjaśnione wszystkie okoliczności eksplozji granatnika. Do incydentu doszło w grudniu 2022 roku w biurze ówczesnego Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka. Eksperci mają się również zająć wypadkiem z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk, który w trakcie pikniku wojskowego w Sarnowej Górze zahaczył o linie energetyczne.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiadał kontrolę już 28 grudnia na antenie TVN24 w programie "Faktach po Faktach". - Będziemy audytować te oczywiste, moim zdaniem, nieprawidłowości, które miały miejsce, na przykład słynny granatnik i brak odpowiedzialności pana komendanta. Będzie kontrola z ministerstwa w tym zakresie. Wrócimy też do sprawy wykorzystywania w kampanii wyborczej Black Hawka. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości - przekazał wówczas minister. Zapowiedział również, że w razie jakichkolwiek nieprawidłowości sprawy zostaną skierowane do prokuratury.

Szef MSWiA powołał nowego Komendanta Głównego Policji

Przypomnijmy, od 13 grudnia ministrem spraw wewnętrznych i administracji jest Marcin Kierwiński z PO, który 22 grudnia powołał na stanowisko zastępcy komendanta głównego policji inspektora Marka Boronia. Ten zastąpił na stanowisku generała Jarosława Szymczyka, który zrezygnował ze stanowiska na początku grudnia - na tydzień przed przejęciem władzy przez nową większość sejmową.