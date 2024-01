W wielu miejscowościach parafianie, którzy chcą przyjąć w domu kolędę, sami muszą zaprosić księdza. Jak się okazuje, ta forma skutkuje coraz mniejszą liczbą wizyt księży w domach parafian. Lepsze rezultaty przynosiła popularna do tej pory forma kolędy, czyli "od drzwi do drzwi".

Kolęda 2023/2024. Coraz mniej osób przyjmuje księdza w domu

Od rozpoczęcia pandemii w wielu parafiach zdecydowano się na wizyty duszpasterskie po wcześniejszym umówieniu. W dalszym ciągu wierni, którzy chcą przyjąć w swoim domu kolędę, muszą zgłosić taką potrzebę do proboszcza. Jak się jednak okazuje, księża zaczynają rezygnować z takiej metody, ponieważ coraz mniej osób korzysta z wizyty duszpasterskiej.



- Gdybym chodził tylko "na zaproszenie", to pewnie co roku spotykałbym te same osoby. I to coraz mniej. Jeśli chodzę od domu do domu, większość ludzi mnie wpuszcza, choćby z uprzejmości - przyznał w rozmowie z Wirtualną Polską ks. Sławomir Rachwalski, proboszcz parafii pod wezwaniem Błogosławionej Jolenty w Gnieźnie.

Duchowny przyznał, że wizyty "od drzwi do drzwi" również mają wady, ponieważ odbywają się szybko i nie ma wówczas czasu na rozmowę z parafianami, z kolei umówione wizyty mogą trwać dłużej. Często jednak parafianie zapominają, aby umówić się na kolędę lub nie przeczytają komunikatu o wizycie.

Według danych zawartych w sprawozdaniach duszpasterskich za 2023 rok, do których dotarła Wirtualna Polska, coraz mniej rodzin decyduje się na przyjęcie kolędy w swoim domu. W parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu wizytę duszpasterską przyjęło 44 proc. rodzin, natomiast w Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej (woj. dolnośląskie) jedynie 21 proc. rodzin przyjęło księdza w swoim domu.

Jezuita o. Grzegorz Kramer przyznał w mediach społecznościowych, że "nie rozumie wszelkich wypowiedzi księży, którzy czynią z kolędy wyrocznię o wierze, religijności, a nawet życiu wiecznym tych, którzy wpuszczają lub nie wpuszczają księdza z kolędą. Kolęda nie jest do zbawienia konieczna, a nie wpuszczenie księdza do domu, nie jest równoznaczne z apostazją, porzuceniem Boga lub Kościoła".

"To, że księża (i inni wierzący) mają różne interpretacje zamkniętych drzwi, to wcale nie musi się pokrywać z rzeczywistością. A sąsiadów oceniających wiarę innych, po tym, jak nie wpuścili księdza, proszę, by wzięli na wstrzymanie i zobaczyli na swoją wiarę (...) Jeśli ten zwyczaj ma przetrwać i mieć jakikolwiek sens, niech będzie zwykłym spotkaniem ludzi, którzy są dla siebie ważni" - dodał Kramer.

Ile dać do koperty po kolędzie? Zaskakująca rada księdza

Przed przyjęciem kolędy w swoim domu wiele osób zastanawia się, czy ofiarować księdzu tzw. kopertę oraz jaka suma będzie odpowiednia. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl ksiądz Sebastian Picur, który prowadzi swoje konto na TikToku, doradził, co powinno się znaleźć w kopercie.

- Proponuję przygotować trzy koperty: dużą, średnią i małą. Może warto powiedzieć księdzu: "proszę księdza, niech ksiądz sobie wybierze jedną z tych kopert" - zaproponował duchowny. W poszczególnych kopertach duchowny umieścił trzy kartki. Z największej wyjął kartkę, na której było napisane: "postaramy modlić się codziennie całą rodziną", w kolejnej: "będziemy co niedzielę chodzili całą rodziną na mszę świętą", a w ostatniej: "co jakiś czas ofiaruję za księdza na komunię świętą".



- Moi drodzy, moje doświadczenie, praktyka, pokazuje, że najlepiej dać taki dar. Pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Dla nas, dla księży najważniejsze jest spotkanie z wami, modlitwa i błogosławieństwo - skomentował ks. Picur.