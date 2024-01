Były korespondent TVP żali się na wizji. "Jestem w trakcie bankructwa"

Na antenie TVP Info w roli nowej korespondentki z Niemiec pojawiła się Magdalena Gwóźdź-Pallokat. Dziennikarka, która pracuje w polskiej redakcji Deutsche Welle, wcześniej współpracowała z Telewizją Polską oraz Nova TV. Zmianę tę skomentował Cezary Gmyz, który od 2016 roku był korespondentem TVP w Berlinie. Dziennikarz poskarżył się na antenie Telewizji Republika nie tylko na swój niewyjaśniony status w mediach, ale także trudną sytuację finansową.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego prezes Kaczyński dzwonił do prezesa TVP o 3 w nocy? "Zaryzykowałem"

Cezary Gmyz opowiedział o bankructwie. "Korespondent w likwidacji"

- Dziś w TVP Info pojawiła się pani Magdalena Gwóźdź-Pallokat, czyli żona byłego korespondenta ARD i jednocześnie dziennikarka Deutsche Welle, która nadawała. Jak to zobaczyłem, to się troszeczkę uśmiechnąłem. Chyba powinienem sobie napisać na wizytówce TVP, którą wciąż posiadam "Cezary Gmyz, korespondent w likwidacji". Mój status ontologiczny jest niewyjaśniony - przyznał na wizji dotychczasowy pracownik TVP.

Gmyz podkreślił, że nie dostał ani zaległej pensji, ani ryczałtu na prowadzenie placówki w styczniu, którą musiał opłacić z własnych pieniędzy. - Co spowodowało, że de facto jestem w trakcie bankructwa - żalił się dziennikarz w Telewizji Republika.

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl wytłumaczył, dlaczego zdecydował się na taki krok. - Wiąże mnie z Telewizją Polską umowa o pracę, która w żaden sposób nie została wypowiedziana - powiedział Cezary Gmyz. Zapewnił również, że jego doniesienia o bankructwie nie są w żadnym stopniu przesadzone. - Mam umowę o pracę, kiedy nie dostaję pensji, mój budżet przestaje się spinać, a w dodatku muszę płacić za funkcjonowanie placówki - podkreślił i przyznał, że "nie jest jedyną osobą w takiej sytuacji". - Podejrzewam, że są w niej setki osób - dodał.

PiS zapowiada demonstrację w przeciwko zmianom w TVP

W czwartek 11 stycznia przed Sejmem ma się odbyć demonstracja pod hasłem "Protest Wolnych Polaków". Wydarzenie ma stanowić sprzeciw wobec zmian w mediach publicznych, które pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła koalicja rządowa. Prezes PiS w Telewizji Republika oświadczył, że "ma nadzieję, że to będzie okazała demonstracja". - Jest potrzeba kontynuacji tej akcji oporu wobec tego, co dzieje się w Polsce i wobec tego, co ma się stać z Polską, jeżeli te plany europejskie, w gruncie rzeczy niemieckie, zostaną zrealizowane - powiedział Jarosław Kaczyński. Więcej na temat planowanej demonstracji przeczytasz w artykule: 11 stycznia demonstracja przeciwko zmianom w TVP. Błaszczak: Z całą pewnością będą kolejne.