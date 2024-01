W Polsce nadal jest wiele powiatów, które w dalszym ciągu respektują tzw. uchwały anty-LGBT, a mimo to deklarują, że na ich terenie nie dochodzi do żadnej dyskryminacji. Okazuje się, że mogą stracić możliwość otrzymania środków unijnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Biedroń" Przez politykę PiS siedzimy dziś w Unii na karnym jeżyku

"Strefy wolne od LGBT" nie będą finansowane z Unii? Jest wniosek do prokuratora generalnego

Tzw. strefy wolne od LGBT zaczęły pojawiać się w Polsce już w 2019 roku. Są to obszary, w dużej mierze w południowej i wschodniej części kraju, gdzie przeważał konserwatywny elektorat, których samorządy przyjęły różnego rodzaju uchwały deklarujące, że są "wolne od ideologii LGBT". Jednym ze sposobów, które mają przekonać samorządy do rezygnacji z uchwał dotyczących LGBT, jest możliwość niewypłacenia regionalnych funduszy spójności.

Pieniędzy nie otrzymają te samorządy, które dopuszczają dyskryminację czy łamanie Karty Praw Podstawowych. Wiele lokalnych władz próbuje jednak utrzymać homofobiczne uchwały i otrzymać unijne środki. Koalicja na rzecz Równych Praw "Equality Watch" zwróciła uwagę, że w ten sposób może dochodzić do łamania przepisów. Z tego też powodu złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dwa powiaty: dębicki i łańcucki na Podkarpaciu.

W piśmie do prokuratora generalnego Adama Bodnara i do Prokuratury Krajowej zwrócono uwagę, że zarządy powiatów dębickiego i łańcuckiego mogły poświadczyć nieprawdę (art. 271 Kodeksu karnego), aby uzyskać fundusze unijne. Poinformowano też o możliwości przekroczenia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków przez zarząd województwa podkarpackiego (art. 231 kodeksu karnego) - przekazała "Gazeta Wyborcza".

Zawiadomienie dotyczy chęci uzyskania przez powiaty dębicki i łańcucki dofinansowania unijnego na programy dla osób bezrobotnych. 4,5 mln zł mogłoby trafić do powiatu dębickiego, natomiast 4,7 mln zł do powiatu łańcuckiego. "Te powiaty do dziś utrzymują w mocy dyskryminujące uchwały Samorządowe Karty Praw Rodzin opracowane przez fundację Ordo Iuris oraz przyjęte bez większych modyfikacji przez radnych: uchwała powiatu dębickiego z dnia 17 września 2019 i uchwała powiatu mieleckiego z dnia 25 czerwca 2019" - napisała koalicja w zawiadomieniu. - Warunkiem przyznawania funduszy unijnych, który zasługuje na szczególne podkreślenie, jest obowiązek przestrzegania Karty Praw Podstawowych oraz zawartej w niej zasady niedyskryminacji - podkresliła Olga Plesińska z Koalicji "Equality Watch", cytowana przez "Gazetę Wyborczą".

Wyrok ws. uchwał przeciwko LGBT

W październiku 2023 roku zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) w sprawie uchwał anty-LGBT. Uznano wówczas, że uchwały te są niezgodne z prawem, ponieważ są sprzeczne z zakazem dyskryminacji, z zasadą równości wobec prawa, a także ingerują w życie prywatne i godność osób LGBT+. Są też sprzeczne z prawem Unii Europejskiej - Kartą Praw Podstawowych i Europejską Kartą Praw Człowieka. "Samorządy, które przyjęły uchwały anty-LGBT przekroczyły swoje uprawnienia, są bowiem zobowiązane do działania w ramach i na podstawie obowiązującego prawa (zasada legalizmu)" - podała Koalicja na rzecz Równych Praw "Equality Watch".

Przypomnijmy, kilka lat temu Adam Bodnar jako Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na konieczność uchylenia uchwał przeciwko "ideologii LGBT". W 2021 roku biuro rzecznika informowało, że "uchwały te obowiązują nadal w 53 jednostkach samorządowych. Deklarują one wykluczenie osób LGBT (tj. gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych) z życia wspólnoty samorządowej. Wraz z tzw. Samorządowymi Kartami Praw Rodziny, objęły one obecnie ok. 1/3 terytorium Polski". Już wtedy zwracano uwagę, że uchwały "są krzywdzące dla osób nieheteronormatywnych, ale także grożą utratą środków z funduszów unijnych, z których korzystają polskie samorządy".