Silny wstrząs na Dolnym Śląsku. "Mocno bujało". Wezwano śmigłowiec

Agencja EMSC poinformowała, że w środowy poranek 3 stycznia na Dolnym Śląsku doszło do silnego wstrząsu o magnitudzie 3,4. Z aktualnych informacji podanych na stronie wynika, że hipocentrum było położone na głębokości jednego kilometra. Facebookowy profil Kataklizmy w Polsce i na świecie przekazał, że wstrząs był wyraźnie odczuwalny między innymi w Lubinie i Polkowicach. Świadkowie stwierdzili, że "mocno bujało".

Silny wstrząs na Dolnym Śląsku. Sześcioro pracowników zostało rannych. Został wezwany śmigłowiec

Według doniesień portalu Lubin.pl wstrząs wydarzył się samoistnie w Zakładach Górniczych Lubin. Początkowo w wyniku zdarzenia został poszkodowany jeden pracownik, ale liczba ta wzrosła do sześciu. Łącznie wycofano z rejonu siedem osób z załogi. Przed godziną 11:00 Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi (KGHM) poinformował, że wszyscy ranni są już na powierzchni.

- Trzy osoby doznały urazów nóg, dwie zgłaszają lekkie potłuczenia. Jeden pracownik z urazem głowy trafi do szpitala. Został wezwany śmigłowiec - poinformowała rzeczniczka prasowa KGHM Sylwia Jurgiel w rozmowie z portalem lubin.pl.

Wstrząsy w Polsce. W listopadzie dwa zdarzenia pojawiły się w rejonie kopalni

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl nie jest to jedyny wstrząs, który odnotowano w ostatnich miesiącach. 19 listopada wieczorem nastąpił podziemny wstrząs o magnitudzie 2,58.w rejonie kopalni Staszic w Katowicach. Nie wywołał on żadnych skutków w kopalni, ale był bardzo odczuwalny w Katowicach i pobliskich terenach. Natomiast 16 listopada o godzinie 21:56 w ruchu Murcki-Staszic odnotowano wstrząs o sile 3 razy 10 do potęgi 5 Jula.