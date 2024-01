Objawienie Pańskie (Epifania), w Polsce szerzej znane jako Trzech Króli, to święto obchodzone co roku 6 stycznia w kościele katolickim. Upamiętnia ono nie tylko przybycie trzech króli do stajenki, w której urodził się Jezus Chrystus, ale przede wszystkim fakt, iż cały świat dowiedział się o jego istnieniu.

Czy w Trzech Króli trzeba iść do kościoła? Zapisy Kodeku prawa kanonicznego nie budzą wątpliwości

Trzech Króli należy do świąt nakazanych, a więc takich, które wymagają od wiernych uczestnictwa we mszy świętej. Kwestię obowiązkowej obecności na kościelnych wydarzeniach regulują kanony 1247. i 1248. Kodeksu prawa kanonicznego. Ponadto wiara zobowiązuje katolików do zaniechania tych prac i zajęć, które mogą odciągać ich od przeżywania święta, utrudniać oddawanie czci Bogu oraz uniemożliwiać odpoczynek zarówno fizyczny, jak i duchowy. Kodeks przewiduje również opcję uczestnictwa w liturgii Słowa w zamian za mszę świętą, jednak z opcji tej można skorzystać jedynie w ostateczności.

Obchody Objawienia Pańskiego. O co chodzi z pochodem trzech króli?

Uroczystości związane z obchodami Objawienia Pańskiego mają rangę liturgiczną. Poza odświętną mszą świętą w wielu miastach odbywają się pochody trzech króli. W wydarzeniach tych główną rolę pełnią przebierańcy, którzy nawiązują do uroczystego wręczenia trzech darów małemu Jezusowi. Poza strojami stylizowanymi na władców trzej królowie często dosiadają prawdziwych koni, a na czele procesji niesiona jest gwiazda betlejemska. Należy jednak zaznaczyć, że udział w pochodzie nie zwalnia nas z udziału w mszy świętej.