Środowy poranek rozpoczął się chłodno i deszczowo. W niemal całym kraju, za wyjątkiem południowego zachodu i skrajnie zachodnich regionów na niebie dominują chmury, które niosą ze sobą opady deszczu. Najniższą temperaturę odnotowano na północnym wschodzie w Suwałkach (-6,5 st. C), a najwyższą w woj. dolnośląskim w Legnicy (10,2 st. C).

Pogoda na środę. Cyklon Henk podzieli Polskę. Front opadów śniegu, będzie też deszcz

Na tym jednak ponura aura ma się nie zakończyć. Według prognozy modelu nowcastingowego MERGE opublikowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który obejmuje deszcz i śnieg, Polska znajdzie się w zasięgu cyklonu Henk.

W pasie od Gdańska, przez Olsztyn, Suwałki i Białystok przetoczy się front opadów śniegu. Ten na pomorzu sypać będzie już od wczesnych godzin porannych. W ciągu dnia mieszkańcy tych terenów mogą zaobserwować wzrost pokrywy śnieżnej o od 5 do 10 cm. Pozostała część kraju (z wyłączeniem skrajnego pasa na zachodzie) doświadczy deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Marznące opady deszczu mogą spowodować gołoledź. Towarzyszyć im będzie wiatr o prędkości od 40 do 60 km/h.

Blisko 20 st. C różnicy w temperaturze. Polska podzieli się na trzy strefy

Wyraźny podział widoczny jest również na mapach, które obrazują temperaturę. Najniższe wartości zobaczymy na termometrach w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Temperatura w okolicy Suwałk spadnie do -7 st. C.

Z kolei na wschodzie i południowych krańcach możemy spodziewać się od 3 do 6 st. C. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie, gdzie termometry wskażą od 8 do 10 st. C. Oznacza to, że różnica w temperaturze pomiędzy najcieplejszym a najzimniejszym miejscem w Polsce wyniesie aż 17 st. C.