Tego widzowie TV Republiki mogli się nie spodziewać. Pokazano całujące się kobiety

Nie ma co ukrywać, że TV Republika przeżywa właśnie swój peak i rekordowe - jak na swoje możliwości - wyniki oglądalności. Duża część widowni, która utożsamia się z prawicowymi poglądami, przeniosła się właśnie na tę stację po zmianach w TVP. Ta popularność ma też drugą stronę, bo więcej osób wychwytuje wpadki na wizji. Szczególnie w relacjach na żywo nie brakuje nieprzewidzianych sytuacji, jak choćby ta z wczorajszego (2 stycznia) wydania.

Całujące się kobiety w TV Republika. Próbowano je zasłonić polską flagą

W materiale z 2 stycznia TV Republika znów wybrała się na warszawski Plac Powstańców, gdzie mieści się siedziba TVP i Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Tam też cały czas trwają protesty przeciwników zmian w mediach publicznych. Podczas gdy para uczestników jest przepytywana przez Pawła Błocha, reportera stacji na temat spraw bieżących, uwagę przykuwa dalszy plan. Na nim widać całujące się kobiety.

Ta sytuacja nie wzbudzałaby takich emocji, gdyby nie fakt, że TV Republika sprzeciwia się osobom LGBT. Może też właśnie dlatego w pewnym momencie transmisji, ktoś z tłumu próbował zasłonić bohaterki drugiego planu polską flagą. Jednak ta "cenzura" też się nie udała, ponieważ kobiety szybko zdołały się odsłonić. Nie trzeba chyba mówić, że wideo z ich udziałem obiegło internet w błyskawicznym tempie.

To nie pierwsza taka sytuacja w TV Republika. Reporterzy nie spodziewali się takiej odpowiedzi

Kilka dni wcześniej doszło do równie zabawnej wpadki w TV Republika. Podczas transmitowania protestów, reporter stacji Witold Newelicz wszedł w interakcję z osobami obecnymi przed budynkiem TVP, zadając im pytania. Odpowiedź dwóch młodych mężczyzn stała się internetowym hitem. - Przychodząc tu, spotkałem wiele bardzo miłych, życzliwych osób. Jest mi bardzo przykro, do czego doprowadziła Telewizja Polska w ostatnich latach, do jakiego podziału narodu - powiedział jeden z nich.

Reporter stacji był widocznie zaskoczony tą wypowiedzią. - Telewizja Polska doprowadziła do podziału narodu? Nie rozumiem. Pojawiliście się tutaj w jakim celu? - dopytywał. Po czym zwrócił się do drugiego z mężczyzn. - Kto tu jest zmanipulowany tak naprawdę? - spytał. - Ja uważam, że Donald Tusk, tak samo, jak każdy normalny człowiek, jak chociażby Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki czy choćby Antoni Macierewicz, Donald Tusk to jest najnormalniejszy człowiek i nie uważam... - zaczął mówić mężczyzna. Wkrótce po tym Newelicz uciął rozmowę i przeszedł do następnych osób.