Do zdarzenia doszło we wtorek po południu w jednym z domów w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie). Pies rasy bulterier pogryzł niespełna dwumiesięczną dziewczynkę. Niemowlę zostało przetransportowane do szpitala.

Tragedia w Zgorzelcu. Pies pogryzł dwumiesięczną dziewczynkę. Dziecko zmarło

- Doszło do niewyobrażalnej tragedii. Około godz. 16.30 zespół pogotowia ratunkowego przywiózł do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego siedmiotygodniową dziewczynkę z objawami pogryzienia przez psa - powiedział, jak cytuje Polsat News, Marcin Wolski, dyrektor ds. medycznych szpitala w Zgorzelcu. Dziecko miało poważne pogryzienia, zwłaszcza w okolicy głowy.

Mimo wysiłku lekarzy jego życia nie udało się uratować. - Stan dziecka był na tyle ciężki, że nawet natychmiastowo podjęta reanimacja nie przyniosła skutku. Dziewczynka zmarła o godz. 18:10 - poinformował Marcin Wolski.

