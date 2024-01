23-latek trafił na komendę, zmarł kilkadziesiąt godzin później. "Był strasznie pobity na twarzy i głowie"

Bliscy 23-letniego Bartosza twierdzą, że mężczyzna 21 grudnia miał zostać zaczepiony w Markach przez nieznanego mężczyznę. 23-latek miał wezwać policję, ostatecznie to on trafił na komendę w Wołominie. Wrócił do domu następnego dnia po południu. "Był strasznie pobity na twarzy i głowie, miał wybity bark, ślady po przypalaniu papierosami. Mamie powiedział, że policjanci go pobili, przypalali papierosami, zmuszali go do podpisania protokołu, potwierdzającego, że posiadał przy sobie susz (marihuana). Odmówił, bo, jak stwierdził, nic takiego nie miał" - relacjonowali bliscy w sieci. Mężczyzna zmarł w nocy z 22 na 23 grudnia.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska przekazała "Gazecie Wyborczej", że 23-latek miał wybić szybę w samochodzie nieznanych mu osób. Miał też zachowywać się agresywnie i mieć przy sobie pojemnik z suszem roślinnym. "W trakcie przewożenia do komendy mężczyzna miał znieważać funkcjonariuszy policji, ponadto uderzać celowo głową o szybę radiowozu, miał być cały czas pobudzony oraz agresywny" - informowała prokuratorka.

Wołomin. Śmierć mężczyzny po pobycie na komendzie

"Komendant Powiatowy Policji w Wołominie niezwłocznie zlecił czynności kontrolne, które kontynuowano w okresie świątecznym" - zapewniła w "Gazecie Wyborczej" mł. asp. Monika Kaczyńska, rzeczniczka KRP w Wołominie. Jak dodała, "rozpytani zostali policjanci, jak również zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu". Zawiadomiono prokuraturę, Wydział Kontroli Komendy Stołecznej Policji i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Czynności są wtorku.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie bada nie tylko to, czy doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci 23-latka, ale również czy miało miejsce przekroczenie uprawnień przez policjantów. Ostatecznie śledztwo trafi do innej jednostki (w innym regionie), by nikt nie zarzucił śledczym braku bezstronności. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska przekazała "GW", że "przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała zmian urazowych mogących mieć bezpośredni wpływ na zgon mężczyzny".