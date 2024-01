Zasnął za kierownicą w pobliżu Zimnej Wódki. Policja: "Na alkomacie zabrakło skali"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (1 stycznia) na trasie pomiędzy Zimną Wódką a Ujazdem (województwo opolskie). Około godziny 18:30 na posterunek policji w Leśnicy wpłynęło zgłoszenie o kierowcy, który pod wpływem alkoholu wjechał w pole zlokalizowane w pobliżu drogi.

REKLAMA

Zobacz wideo Potrącenie kobiety na przejściu. Policja publikuje nagranie ku przestrodze

Zimna Wódka. Wjechał w pole pod wpływem alkoholu. "Na urządzeniu zabrakło skali"

Przybyli na miejsce funkcjonariusze wewnątrz samochodu zastali mężczyznę, którego stan jednoznacznie wskazywał na wcześniejsze spożycie alkoholu. Podczas badania trzeźwości alkomatem wyszło na jaw, że kierowca jest kompletnie pijany. "W organizmie 23-latka było tak mocne stężenie alkoholu, że na urządzeniu zabrakło skali" - relacjonują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich. Według wstępnych ustaleń mężczyzna miał ponad cztery promile alkoholu we krwi.

"Jak oświadczył funkcjonariuszom, picie wysoko procentowych trunków zakończył około godziny 2:00 w noc sylwestrową, i od tego czasu więcej nie wypił alkoholu. Przyznał również, że był tak zmęczony, że zasnął za kierownicą kierowanego przez siebie pojazdu" - czytamy w komunikacie.

Kompletnie pijany zasnął za kierownicą. Policjanci podejrzewają, że brał też narkotyki

Niepokój policjantów wzbudziły także nienaturalnie poszerzone źrenice i nadpobudliwość 23-latka. Wygląd i zachowanie podejrzanego sugerowały, że może znajdować się on pod wpływem środków odurzających. Z tego powodu zdecydowano o pobraniu krwi do szczegółowej analizy, która wykaże ewentualną obecność narkotyków. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 23-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.