Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, do którego doszło w lipcu przy moście Dębnicim w Krakowie. Zginęło czterech mężczyzn, jadących rozpędzonym Renault Megane. Jak podaje tvn24.pl, do tej pory nie został przesłuchany jeden z kluczowych świadków. To brytyjski turysta, który był bliski potrącenia przez kierowcę auta.

5 Facebook.com/Kraków PL Otwórz galerię Na Gazeta.pl