Zarezerwowali nocleg w Zakopanem, okazało się, że obiekt nie istnieje. Policja o pladze oszustw

Portalsamorzadowy.pl podaje za Polską Agencją Prasową, że w ciągu dwóch dni przed Sylwestrem do zakopiańskiej policji zgłosiło się niemal 30 oszukanych osób. - Po raz kolejny jest ta sama sytuacja, czyli darmowe portale ogłoszeniowe, niezweryfikowane ogłoszenia, turyści zostawiający decyzję o noclegach niestety na ostatnią chwilę, co skutkuje później rozczarowaniem po przyjedzie do Zakopanego gdy okazuje się, że dana kwatera w ogóle nie istnieje. Wtedy następuje nerwowe poszukiwanie kolejnego miejsca - mówił asp. szt. Roman Wieczorek.

Jedna z kobiet miała paść ofiarą takiego przestępstwa dwukrotnie. Tuż po tym, jak złożyła zawiadomienie na policji, zrobiła przelew, by zarezerwować kolejny nocleg. Ten również nie istniał.

Oszustwo na tzw. wirtualny pensjonat. Jak się ustrzec?

"W Internecie znajdujesz atrakcyjną ofertę pobytu w hotelu lub pensjonacie, rezerwujesz termin, wpłacasz zaliczkę, po czym kontakt z ogłoszeniodawcą się urywa, a Ty zostajesz bez pieniędzy i wymarzonych wczasów. Tak najczęściej wyglądają przypadki oszustwa na tzw. wirtualny pensjonat" - wskazywała w poradniku opublikowanym w ubiegłym roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

Funkcjonariusze radzili m.in., aby "korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów itp. lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców". Naszą czujność powinno wzbudzać to, jeśli w ogłoszeniu podano np. tylko numer telefonu komórkowego.

"Atrakcyjne hotele czy pensjonaty kuszące znakomitą lokalizacją, wysokim standardem i jednocześnie niską ceną mogą okazać się obiektami, które wcale nie istnieją – porównajmy cenę wynajmu w różnych obiektach, sprawdźmy, czy dany adres faktycznie istnieje. W przypadku prywatnych ogłoszeń warto zadzwonić np. do pobliskiego lokalu usługowego i zapytać o obiekt, do którego zamierzamy się udać" - czytamy. Policja radzi również, by "nie sugerować się opiniami zadowolonych klientów dostępnymi na stronie internetowej obiektu – w przypadku oszustwa są one spreparowane".