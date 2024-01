"Gdybym miał dzień na wolności, wykąpałbym się w wannie i nażarł kurczaka"

"Co bym zrobił, gdybym miał jeden dzień na wolności? Szczerze? Poszedłbym się wykąpać do wanny, posiedział tam. Nażarłbym, ile się da, mięsa, jakichś kurczaków. Jakby była możliwość, to poszedłbym gdzieś tam, pokochać się fizycznie. I wrócił wcześniej do tego więzienia, żeby może potem, kiedyś, puścili mnie jeszcze raz…" - takie fantazje o opuszczeniu więziennych murów snuł w 2022 roku Zbigniew Brzoskowski, ostatni w Polsce człowiek skazany na karę śmierci, i to podwójną. W zakładzie karnym przebywa od 1993 roku.

Rozmowę z więźniem, który dzięki zmianom w Kodeksie karnym uniknął stryczka, opublikował dr Zbigniew Nowak. W naukowej monografii "Kara śmierci w Polsce. Wybór czy konieczność?" znalazło się sporo miejsca na wypowiedzi tych, którzy mieli nie powiedzieć już nic. - Moja książka składa się z trzech elementów. Pierwszy to teoria i ewolucja kary śmierci, drugi: rozmowy z ekspertami i rozmowy z osobami, które wiele wiedzą na temat kary śmierci, bo to ich dotyczyło. Trzecia część to wyroki, które w ich sprawach zapadły - mówi Nowak w rozmowie z Gazeta.pl.

Zabójca-celebryta

Brzoskowski to taki zabójca-celebryta. Pisano o nim w gazetach tuż po zbrodni i wyroku, ale pisze się też współcześnie. Chętnie rozmawia z dziennikarzami, środowiskiem naukowym badającym przypadki brutalnych zbrodniarzy. Podobno jego "sława" przyciągała także kobiety. Bardzo lubi mówić o sobie.

- Jestem ostatnim w Polsce skazanym na karę śmierci i pierwszym skazanym w Polsce na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Mogę powiedzieć, że zdecydowaną większość życia spędziłem w zakładach karnych. Nie znam rzeczywistości, tej w której mógłbym się znaleźć, rzeczywistości poza więzieniem. Zbrodnia z roku 1993? Nikt tak naprawdę nie wie, jak było podczas tej zbrodni, w aktach nie ma żadnych dowodów materialnych, ja sam nie potrafię tego powiedzieć. Nie pamiętam tego. Całe orzeczenie opiera się na tezach sędziego. Nie spodziewałem się wyroku kary śmierci w swojej sprawie - powiedział Brzoskowski w rozmowie z dr Nowakiem, przeprowadzonej w Zakładzie Karnym w Sztumie. 50-letni zabójca twierdzi, że wyrok wydano ku uciesze mediów, które "chciały krwi".

- Chcieli mnie widzieć w kagańcu, jak zwierzę. Nikt nie chciał filmować człowieka. Nie chciał mnie poznać, zrozumieć - wspominał.

Brzoskowski uważa, że jego proces wymaga powtórki. Że nie ustalono faktów. Że nie było jednomyślnej zgody składu orzekającego na karę śmierci. Odwoływał się, ale bez skutku.

- Bardzo mocno staram się wydostać z tego więzienia. Moja kara dożywotniego pozbawienia wolności powinna być uchylona. Jestem coraz bliżej udowodnienia moich racji - mówił w rozmowie z dr Nowakiem dwa lata temu. Sprawdziłam. Pod koniec grudnia 2023 roku wciąż przebywał w więzieniu.

Brzoskowski sporo mówi o trudnym dzieciństwie i pełnym błędów starcie w dorosłość. O tym, jak się chciał usamodzielnić i wyprowadził ze wsi do Elbląga. Jak "zachłysnął się neonami wielkiego miasta". Mówi także o tym jak zaczął nałogowo pić, co było źródłem jego "niedobrych zachowań". Częściej przedstawia siebie jako ofiarę, niż sprawcę.

- Zabójstwo nie było żadną kropką nad "i". Zabójstwo to był przypadek, a nie wynik dotychczasowego życia - przekonywał w rozmowie z dr Nowakiem.

W Elblągu prawie każdy zna tę historię

Trudno sobie jednak ten "przypadek" wyobrazić, bo pozbawił życia osoby, które najbardziej mu w życiu pomogły. Jego ofiarą była elbląska lekarka Aleksandra Gabrysiak, znana wśród mieszkańców jako "doktor Ola". Oddana społeczniczka z duszą ratownika, otaczała opieką samotne matki, małżeństwa pragnące adopcji, osoby w nałogach, z myślami samobójczymi. Pomagała, choć sama od dziecka była niepełnosprawna - poruszała się o kulach, z każdym rokiem z coraz większym trudem. Potrzebujących wspierała dobrym słowem, nierzadko też pieniędzmi. Pacjentów przyjmowała niemal całą dobę, jak nie w przychodni, to we własnym mieszkaniu. Mówiło się, że o obcych dba bardziej niż o adoptowaną córkę Marysię.

W Elblągu prawie każdy zna tę historię. W Wigilię 1990 roku "doktor Ola" spotkała na dworcu Brzoskowskiego. Był bezdomny, ledwie pełnoletni i nie wylewał za kołnierz. Lekarka przygarnęła go pod swój dach, pomogła mu się ogarnąć, znaleźć pracę, wspierała w walce z nałogiem, ale z marnym skutkiem. Zbyszek wrócił do picia, pomógł kolegom okraść mieszkanie lekarki. Znęcał się nad nią i nad Marysią, kobiety się go bały. Aleksandra Gabrysiak nie wyrzuciła niewdzięcznika na bruk, znalazła mu inny dom. Tam również nawywijał i uciekł, w końcu zamieszkał na ulicy. Kradł i pił, w końcu trafił za kratki, skąd za dobre sprawowanie wychodził na krótkie przepustki.

5 lutego 1993 roku około godziny 10.30 wyszedł z Aresztu Śledczego w Elblągu. Chciał znaleźć swoją dziewczynę, bo ta rzekomo go zdradzała. Szukał w domu, po znajomych i w restauracjach, gdzie w międzyczasie sporo wypił. Dziewczynę znalazł, pokłócili się, przespali u niej w mieszkaniu, a rano, po kolejnej awanturze - rozeszli. Brzoskowski poszedł w miasto, trochę balował, aż w końcu zapukał do drzwi "doktor Oli". Na co liczył? Nie wiadomo. W domu zastał tylko Marysię, bo Aleksandra zdążyła już wyjechać do pracy w Gdańsku. Z akt sprawy wynika, że Zbyszek najpierw przespał się z Marysią, a później kablem i prześcieradłem przywiązał dziewczynę do krzesła. Raził ją prądem, a potem dźgał nożem w szyję i klatkę piersiową. Tłukł tak, że złamał nóż.

Doktor Ola wróciła późnym popołudniem. Zdziwiła się, gdy zobaczyła Brzoskowskiego w drzwiach, nie był mile widziany w jej domu. Podczas pierwszego przesłuchania Zbyszek mówił, że usiedli w salonie, chciał Aleksandrze "wszystko wyjaśnić". Podczas rozmowy wypadł mu z kieszeni nóż. Twierdził, że nie miał wyjścia i zaczął zadawać ciosy. Aleksandra Gabrysiak zginęła w fotelu.

Zbyszek wielokrotnie ranił ją w szyję i serce. Martwej lekarce ukradł pieniądze i złoty pierścionek. Pierścionki zdjął także z rąk leżącej w kałuży krwi Marysi. Umył się i wyszedł, nie gasząc światła. Stamtąd wrócił do swojej partnerki. To ją - w ramach przeprosin - obdarował kradzionym złotem i powiedział, że "zrobił coś złego i więcej się nie zobaczą". Później koledze przy wódce chwalił się, że zabił. Nikt mu nie wierzył. Wrócił do aresztu, jak gdyby nigdy nic.

Więzienie

"Jestem gotowy do życia"

Szybko ustalono, że to Brzoskowski sprawcą. Podczas procesu, który ruszył w grudniu 1993 roku, przekonywał sąd i zgromadzoną publiczność, że podczas zbrodni nie działał sam. Pomagać miał mu barczysty brunet w skórzanej kurtce i skórzanych "soksach". Brzoskowski wisiał mu rzekomo pieniądze, a napad na mieszkanie Aleksandry Gabrysiak miał ten problem rozwiązać. To ów brunet zabił Marysię i panią doktor, on - w zależności od składanych wyjaśnień - albo tylko patrzył, albo zastraszony pomagał, ale nigdy nie wziął na siebie pełnej odpowiedzialności. Sąd mu nie uwierzył. Biegli orzekli, że jest niebezpiecznym psychopatą, który ma skłonności do rozwiązywania problemów przez zabójstwo, jest zatwardziały i niezbyt podatny na wpływy czy groźby, a już na pewno nie jest podatny na resocjalizację. 7 lutego 1996 roku został skazany na karę śmierci i dożywotnie pozbawienie praw publicznych.

Dwa tygodnie po śmierci doktor Gabrysiak, jej imieniem nazwano hospicjum w Elblągu. Dostała także małą uliczkę w Gdańsku i pomnik. Kościół katolicki stara się obecnie o jej beatyfikację. Brzoskowski twierdzi, że gdyby wyszedł, pojechałby zobaczyć tablicę pamięci swojej ofiary. - Może pojechałbym na cmentarz, powiedział parę słów. Ale skrycie, bez narażania się na ludzi, media. Żeby nikt o tym nie wiedział. Nie szukałbym kontaktu z bliskimi ofiar. W tamto miejsce poszedłbym, bo czuję, że trzeba. Gdyby ktoś z tego kręgu ofiar jeszcze żył, pewnie szukałbym kontaktu, żeby przeprosić. Nie wiem, co miałbym powiedzieć ofiarom. Mógłbym powiedzieć same słowa "przepraszam", "żałuję", ale gorzej jest coś wewnętrznie poczuć. Nie przepracowałem tego jeszcze w sobie. Nie wiem, czy trzeba się wyspowiadać, mam jeszcze trochę czasu - stwierdził.

Zbigniew Brzoskowski sam siebie ocenia jako zresocjalizowanego. Gdyby mógł, dziś byłby już spakowany do wyjścia. - Jestem gotowy do życia na wolności. Potrzebuję tylko pomocy, aby wdrożyć się do tego życia. Zmieniłem się. Wiele osób pomogło mi, psycholodzy ciężko pracowali. Nie jestem zdemoralizowany, żeby nie dać mi szansy - twierdzi. Ma przyjaciółkę katechetkę, utrzymuje kontakty ze stryjem. Nowakowi zwierzył się nawet z tęsknoty za relacją romantyczną i pragnieniem założenia rodziny. - Brak tego, rodziny, kogoś, kto by mnie kontrolował, spowodował, że jestem, gdzie jestem - mówił.

Zbigniew Nowak pytał swojego imiennika, czy kara śmierci jest rozwiązaniem akceptowanym przez więźniów i czy kogokolwiek odstrasza?

- Spotkałem setki, jeśli nie tysiące więźniów. Jeszcze nie słyszałem o czymś takim, żeby kara kogoś odstraszyła. Kiedyś było surowsze prawo, a ludzie i tak popełniali przestępstwa - zauważył Brzoskowski.

Krzysztof Pańków, 'Wampir z Byczyny'

"Wampir z Byczyny"

Kary śmierci nie bał się także Krzysztof Pańków - zabójca, którego media okrzyknęły "Wampirem z Byczyny". Popełnił zbrodnię tak okrutną i obrzydliwą, że do dziś niewielu zbrodniarzy można postawić z nim w jednym szeregu.

- Byłem skazany pod rządami starego Kodeksu karnego. Zdawałem sobie sprawę z tego, że w stosunku do mojej osoby może zostać orzeczona kara śmierci i o taką karę dla takiej osoby, jaką byłem wtedy, przed sądem wnosiłem - mówił Pańków w rozmowie z Nowakiem. - Od października 2021 roku mam możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Wysłałem kilka listów do różnych fundacji zajmujących się pomocą byłym skazanym, osobom bezdomnym, bez pracy. Jeśli ktoś by mi pomógł, nauczył mnie życia na wolności, przystosować się, to być może złożyłbym wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, na dziś tego nie zrobiłem. Czym miałbym taki wniosek umotywować, skoro nie mam perspektyw na życie za murami? Nie mam sensu pisania wniosku. Życie na wolności nie jest dla mnie priorytetem - podkreślił Pańków. Z jego relacji wynika, że perspektywa ta raczej go przeraża. - Nie wiem czy pobyt tam nie byłby większym więzieniem niż tu, gdzie teraz jestem. Nie znam waszego świata, widzę go tylko w telewizji - dodał. Ostatni raz miał styczność z sąsiadami podczas wizji lokalnej tuż po zatrzymaniu. Trzeba było wyjątkowych środków bezpieczeństwa, by nie doszło do samosądu. Mało prawdopodobne, by ktokolwiek ciepło go przyjął i pomógł mu się odnaleźć.

Pańków za kilka dni skończy 58 lat. Nie ma żadnej rodziny, z którą czułby się związany. Od 25 lat nie kontaktował się ani z bratem, ani z córką. Twierdzi, że nie szukałby tego kontaktu nawet po opuszczeniu więzienia. Porzucili go, gdy został wytypowany jako morderca 9-letniej Kasi. - Ta zbrodnia zniszczyła życie moim bliskim. Taka jest prawda. Jestem osobą, która od czasu ukazania się rejestru skazanych za przestępstwa seksualne, wymaga specjalnej troski, ochrony ze strony służby więziennej. Przez ponad 20 lat tak nie było. Opolska gazeta opublikowała artykuł ze zdjęciami i opisami czynów osób umieszczonych w rejestrze - żalił się Nowakowi.

Kasia nie dotarła do szkoły

Zanim został "Wampirem z Byczyny", był zwykłym pijakiem, dorabiającym w zakładzie pogrzebowym i przy rozładunku wagonów kolejowych. Dzień przez zbrodnią pracował, potem przepił z kolegami zarobione pieniądze. 3 października 1996 roku obudził się z ogromnym kacem i wyszedł z domu z torbą z ubraniami. Krążył po barach i kumplach. W końcu wrócił do domu, gdy około 7.30 usłyszał, że jego sąsiedzi wychodzą do pracy. Kasia, uczennica trzeciej klasy szykowała się do wyjścia do szkoły. Wyszedł na klatkę schodową, tam się spotkali.

W składanych później wyjaśnieniach Pańków przyznał, że nabrał ogromnej ochoty na seks z 9-latką. Złapał ją wpół i wciągnął do swojego mieszkania, zakrywając jej usta ręką.

W mieszkaniu dusił dziewczynkę poduszką, by sąsiedzi nie słyszeli jej krzyków. Pańków związał Kasię krawatami, położył na wersalce i zrobił sobie śniadanie. Przerażona prosiła, by ją wypuścił. Obiecywała, że nikomu o sytuacji nie powie. Wtedy Pańków rozebrał dziecko i zgwałcił. Tortury dziewczynki trwały kilka godzin. "Wampir" dopiero przed południem przypomniał sobie, że jak porywał dziewczynkę z klatki schodowej, na posadzce został jej szkolny plecak. Pańków oddał jej rzeczy, rozwiązał i pozwolił się ubrać. Wyjaśnił później, że nie planował zabijać dziecka, ale bał się, że Kasia na niego doniesie. Udusił ją paskiem od sukienki, która należała do jego matki. Nie wiedział jednak, co zrobić ze zwłokami.

Po południu 9-latki szukało już całe osiedle. Matka dziewczynki niepokoiła się, że Kasia nie wróciła ze szkoły, by później ustalić, że jej jedyne dziecko nigdy tam nie dotarło. Nie było tornistra, żadnej wiadomości. Pańków spanikował. Pociął ciało ofiary na mniejsze kawałki i spakowane w nylonowe worki, rozniósł po obrzeżach miasta. Dwa dni później, pofragmentowane zwłoki Kasi znaleziono podczas trwającej akcji poszukiwawczej. W mieszkaniu Pańkowa ujawniono ślady krwi. Zatrzymany przyznał się do winy i szczegółowo, godzina po godzinie, opisał przebieg zbrodni. "Opisał to w sposób beznamiętny i zimny" - stwierdził sąd. Pańków był - według biegłych - w pełni poczytalny, nie jest niepełnosprawny i mógł postąpić inaczej. "Podczas kilkugodzinnego pobytu z dziewczynką w mieszkaniu miał wystarczająco wiele czasu na przemyślenie swojego postpowania i dokonał wyboru" - napisał Sąd Wojewódzki w Opolu w uzasadnieniu wyroku, którym w 1997 roku skazał Krzysztofa Pańków na dożywotnie pozbawienie wolności.

Chciał dla siebie kary śmierci

Pańków mógł zostać skazany na karę śmierci. Prosił o nią. Stryczka dla "Wampira z Byczyny" domagała się opinia publiczna. Jednak sędzia Jarosław Renedyk uznał, że byłaby to kara "przekraczająca zasadę racjonalności, współmierności kary i przekraczałaby stopień winy oskarżonego".

"Wampir" swojej winy nie kwestionował, nigdy nie przeprosił rodziny ofiary. Nie szukał z nimi kontaktu.

- Ja nie zbiłem szyby, żeby przeprosić. Ja zabiłem to dziecko. Nie liczę, że rodzina ofiary mi przebaczy, bo ja sam sobie nie przebaczyłem. Kara dożywotniego więzienia jest odłożeniem wyroku śmierci w terminie, szczególnie taka kara z "hamulcem", kiedy skazany może się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 40 latach - mówił.

Pańków w rozmowie z Nowakiem nie wyjaśnił po co składał apelację od wyroku, który był łagodniejszy niż kara, o którą wnosił. Jego adwokat przekonywał sąd odwoławczy, że kara dożywotniego pozbawienia wolności jest zbyt surowa. Bezskutecznie.

- Rozmawiałem z nim przez jakiś czas i to, co słyszeliśmy w programie telewizyjnym 30 lat temu i to, co ja nagrałem, to było dokładnie to samo. Jedyne, co może wskazywać na resocjalizację, to fakt, że on popełniając zbrodnię był pod wpływem alkoholu, a od wielu lat siedząc w więzieniu tego alkoholu nie ma możliwości pić. W tym sensie jego życie się zmieniło, ale nie wiem, czy uwierzyłem w ogólną postawę - powiedział mi Zbigniew Nowak, gdy pytałam o wrażenia po rozmowie z "Wampirem".

Autor monografii "Kara Śmierci w Polsce. Wybór czy konieczność?" próbował też dotrzeć m.in. do Mariusza Trynkiewicza. Były nauczyciel z Piotrkowa Trybunalskiego został w 1989 roku skazany na karę śmierci za zabójstwo czterech chłopców, których zwabił do swojego mieszkania. Trynkiewiczowi na mocy amnestii Sąd Najwyższy zamienił mu karę śmierci na 25 lat pozbawienia wolności. Po opuszczeniu zakładu karnego, został umieszczony w ośrodku w Gostyninie. Niedawno znów wrócił do zakładu karnego (usłyszał nowe zarzuty). Przed laty rozmawiał z mediami. Udzielał wywiadów do książek, godził się na nagrania do telewizji. Dziś prawdopodobnie nie chce, by ktoś o nim jeszcze pamiętał. Ale w książce Nowaka znajduje się pełna treść wyroku w sprawie Trynkiewicza. Sędzia Marian Baliński z Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim podkreślił w uzasadnieniu, że w "czuł się zobowiązany do sięgnięcia po najsurowszą, eliminacyjną karę". Zauważył, że jednym z głównych celów kary jest oddziaływanie społeczne i przekonanie o jej "nieuchronności".

60 proc. społeczeństwa chciałoby przywrócenia kary śmierci

I choć od wykonywania wyroków śmierci odeszliśmy w Polsce ponad 30 lat temu, społeczeństwo wciąż ponoć oczekuje, że sprawcy najokrutniejszych zbrodni będą ginąć lub co najmniej cierpieć publicznie. Powrót kary śmieci jest jednak niemożliwy, wiążą nas bowiem międzynarodowe traktaty, w tym Europejska Konwencja Praw Człowieka zakazująca tortur i karania śmiercią.

- Kara śmierci jest zagadnieniem, które często wraca w dyskusji publicznej, chociażby przy wyborach parlamentarnych, bo jest elementem polityki kryminalnej państwa. W 1997 roku wycofano ją z Kodeksu karnego, ale oczekiwania społeczne się specjalnie nie zmieniły.

Z badań wynika, że w dalszym ciągu, mimo dorobku człowieczeństwa i humanitaryzmu kary, nadal około 60 procent badanych chciałoby powrotu kary śmierci do systemu kar - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl dr Zbigniew Nowak.

Zbigniew Nowak

Opowiadał o badaniu na grupie młodych ludzi około 30. roku życia, z których zdecydowana większość nie tylko opowiadała się za karą śmierci, ale także na swoistym powrotem do średniowiecza - karania zbrodniarzy publicznie, stryczkiem albo chłostą. Zainteresowanie taką formą karania sprawców rośnie wraz ze wzrostem przestępczości w kraju.

Od 1 października polskie sądy mogą wymierzać karę, która w praktyce jest czymś na kształt kary śmierci w społeczeństwie. Chodzi o tzw. bezwzględne dożywocie, czyli karę pozbawiającą skazanego jakiejkolwiek nadziei na przedterminowe zwolnienie. Wymierzając taką karę sąd właściwie z góry zakłada, że oskarżony resocjalizacji się nie podda i nigdy nie będzie nadawał się do życia w społeczeństwie. Pomysł ten był krytykowany przez środowiska prawnicze, naukowe oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. O zdanie w tej materii zapytałam także Zbigniewa Nowaka.

Bezwzględne dożywocie to zły kierunek

- Oceniam tę zmianę jako taką próbę obejścia przepisów międzynarodowych, ale nie wprowadzenia kary śmieci, bo to już byłoby bardzo mocnym argumentem świadczącym, że w naszym kraju dzieje się coś nie tak - zauważył mój rozmówca. - Bezwzględne pozbawienie wolności łamie co najmniej kilka zapisów naszej konstytucji, Europejską Konwencję Praw Człowieka. W tych przepisach mówi się o stosowaniu tortur, pozbawianiu godności, prawie do resocjalizacji. Podstawowym elementem pobytu w zakładzie karnym ma być przecież możliwość przywrócenia osadzonego do społeczeństwa jako produktu, który nie będzie już popełniał przestępstw, choć z tym bywa oczywiście różnie - dodał.

Dr Nowak powiedział, że bezwzględne dożywocie to zły kierunek polityki kryminalnej. - To zrezygnowanie z wychowawczego wymiaru kary, na rzecz odpłaty, której jakaś część społeczeństwa by oczekiwała. To także policzek dla wychowawców w zakładach karnych. Czy ten przepis się utrzyma, czy zostanie uchylony? Pewnie będziemy to bacznie obserwować w najbliższym czasie, będzie to na pewno przedmiotem oceny nowego rządu - podkreślił prawnik.

OSKARŻAM - cykl kryminalny Gazeta.pl