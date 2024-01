"60 proc. społeczeństwa chciałoby przywrócenia kary śmierci". Ekspert komentuje wyniki badań

Kara śmierci jest zagadnieniem, które wraca co jakiś czas do debaty społecznej, tak samo jak temat eutanazji czy problematyki przerywania ciąży. Wraca chociażby przy wyborach parlamentarnych, przy zmianie rządu. - Jest to kara szczególna, jest elementem polityki kryminalnej państwa i instytucją widzianą z perspektywy moralnej, etycznej, z perspektywy Kościoła katolickiego, dochodzą do tego też oczekiwania polskiego społeczeństwa - opowiada dr Zbigniew Nowak, autor publikacji "Kara śmierci w Polsce. Wybór czy konieczność?", w rozmowie z Hanną Dobrowolską w ramach cyklu "Oskarżam" w Gazeta.pl.

Nowak wskazuje, że wątpliwości nad wprowadzeniem kary śmierci były już w latach 30. ubiegłego wieku, ale wycofano ją dopiero w 1997 roku. Przez dekady wieszano w Polsce sprawców zbrodni czy tzw. zdrajców narodu. Kara główna była źródłem nadużyć politycznych w PRL-u. A jednak w naszym podejściu do tematu ponoć niewiele się zmieniło. - Mimo dorobku człowieczeństwa i humanitaryzmu kary, który teraz jest eksponowany w większym stopniu niż w połowie ubiegłego wieku, nadal 60 procent polskiego społeczeństwa chciałoby powrotu kary śmierci do systemu kar w Polsce. Ostatnio w tej sprawie pytano ludzi młodych, w wieku ok. 30. roku życia. Oczekiwali nie tylko kary śmierci, ale także kar odwetowych, takiego powrotu do średniowiecza i wykonywania kar w sposób transparentny. Niczym złym nie byłaby na przykład publiczna chłosta - mówi dr Nowak i dodaje, że wraz ze wzrostem przestępczości w Polsce, rośnie procent opowiadających się za karą śmierci. - Przy okazji sprawy Grzegorza Borysa, który zamordował dziecko, pytałem swoich studentów o zdanie. Byli za tym, żeby ukarać takiego sprawcę srogo, żeby społeczeństwo widziało, że jest odwet za zbrodnię - opowiada nam prawnik.

Dr Zbigniew Nowak w rozmowie z Gazeta.pl zauważa, że w obecnym systemie prawnym powrót kary śmierci nie jest możliwy. - Eksperci podkreślają, że karę śmierci można byłoby orzec, gdyby sędzia był w stanie sam ją wykonać. Gdyby był tak mocno przekonany, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie - dodaje.

Ekspert opowiedział w wywiadzie o swoich rozmowach z zabójcami, skazanymi na karę śmierci w ostatnich latach jej funkcjonowania, a po zmianie przepisów - odsiadujących kary pozbawienia wolności. Odniósł się także do tematu wprowadzenia tzw. bezwzględnego dożywocia oraz opowiedział o pomyśle "kary progresywnej", czyli możliwości "wykupienia się z kary śmierci".

- Do tanga trzeba dwojga. Żeby się resocjalizować, ktoś musi wyciągnąć rękę, a druga osoba musi tę rękę złapać. To jest oczywiście luźna akademicka dyskusja, ale kara progresywna dawałaby sprawcy nawet najcięższej zbrodni szansę poprawy, a ciężar odpowiedzialności za przebieg procesu resocjalizacji spoczywałby w dużej mierze na skazanym- wyjaśnił prawnik. Skazany nie czekałby więc na śmierć ani na ułaskawienie. Kara progresywna miałaby być podzielona na kilka etapów, na których weryfikowany byłby proces resocjalizacji konkretnego więźnia, np. w ciągu 5 czy 10 lat. Po tym czasie wyrok sądu byłby podtrzymywany bądź zmieniany na korzyść sprawcy. - Skazany miałby szansę udowodnić, że czas, który spędza w zakładzie karnym nie jest czasem straconym. Decydowaliby o tym ludzie, którzy na co dzień z nim pracują. To jest oczywiście na ten moment luźna akademicka dyskusja - dodał dr Nowak.

