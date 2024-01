Turystka na skuterze śnieżnym uderzyła w drzewo. Ratownicy ruszyli na pomoc

Portal 24tp.pl podaje, że na miejsce wypadku przyjechały na quadach służby medyczne, dotarli tam również strażacy i policjanci. Nieprzytomna kobieta została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. "Bachledzki Wierch to piękne wzgórze, jedno z ostatnich niezabudowanych miejsc w Zakopanem oddzielające centrum od Olczy i Pardałówki. Zimą często jeżdżą tu skutery śnieżne, a latem quady" - wskazuje 24tp.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Potrącenie kobiety na przejściu. Policja publikuje nagranie ku przestrodze

TOPR o akcji ratunkowej w rejonie Kobylarzowego Żlebu

To niejedyna interwencja, do której doszło we wtorek. Jak informował TOPR, ratownicy ewakuowali samotnego turystę, który "utknął w rejonie Kobylarzowego Żlebu i nie był w stanie samodzielnie kontynuować wycieczki". Mężczyzna nie miał odpowiedniego wyposażenia na zimowe wyjście w wyższe partie gór.