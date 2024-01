Ewakuacja pasażerów pociągu i interwencja straży pożarnej. W wagonie pojawił się dym

Zgłoszenie o awarii jednego z pociągów na stacji kolejowej w Pruszczu Gdańskim (województwo pomorskie) wpłynęło do służb we wtorek (2 stycznia) po godzinie 12:00 - poinformowała Polska Agencja Prasowa (PAP). Na miejscu interweniowały trzy zastępy straży pożarnej, policja oraz Służba Ochrona Kolei.

Awaria pociągu na stacji Pruszcz Gdański. Przed przybyciem służb ewakuowano 80 osób

- Doszło do zadymienia z szafy wysokiego napięcia w jednym z wagonów pociągu. Około 80 osób ewakuowało się przed przybyciem straży pożarnej, nikt nie został poszkodowany. Sytuacja jest opanowana - przekazał PAP asp. Marcin Tabiś, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

W rozmowie z Polsat News. asp. Tabiś dodawał, że awaria nie doprowadziła do powstania otwartego ognia. Reporterom lokalnego Radia Gdańsk udało się określić, że do awarii doszło w pociągu Polregio z Laskowic Pomorskich do Gdyni. Zatrzymanie składu oraz interwencja służb spowodowały opóźnienia pociągów przejeżdżających przez Pruszcz Gdański. Trwały do 10 minut.

Straż pożarna interweniowała w Pruszczu Gdańskim. Nad pociągiem unosiły się kłęby dymu

Ponadto zdjęcia oraz nagranie z miejsca zdarzenia opublikowali w mediach społecznościowych reporterzy Północna.TV. "Z informacji świadków wynika, że pociąg opuścił pantograf, a z przestrzeni pomiędzy wózkami wagonu a torami wydobywają się kłęby dymu" - przekazał portal informacyjny.

Na zdjęciu z miejsca zdarzenia widzimy kłęby dymu unoszące się nad stojącym pociągiem. Przy torach stoją zaparkowane wozy strażackie na sygnale, a przy pociągu pracują strażacy.