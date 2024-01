Rodzice bili i podduszali 2-miesięczne niemowlę, bo płakało. W więzieniu mogą spędzić nawet 20 lat

We wtorek (2 stycznia) Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim postawiła zarzuty 30-latkowi i 19-latce, którzy od 27 października do 30 grudnia ubiegłego roku "działając wspólnie i w porozumieniu, znęcali się psychicznie i fizycznie nad swoją dwumiesięczną córeczką" - przekazał w rozmowie z TVN 24 prokurator Maciej Meler.

Kępno. Bili po głowie dwumiesięczne niemowlę. Grozi im nawet 20 lat więzienia

Jak ustalono w toku śledztwa, rodzice wielokrotnie potrząsali, rzucali i podduszali dziewczynkę, a także uderzali ją po głowie. W wyniku tego niemowlę doznało obrażeń ciała, które realnie zagrażają jego życiu i zdrowiu. Jak poinformował prokurator, podejrzani "częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów, tłumacząc się płaczem dziecka". Za popełnione przestępstwa grozi im od trzech do nawet 20 lat pozbawienia wolności. Do sądu trafił również wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Kępno. Niemowlę z pękniętą czaszką na oddziale neurochirurgicznym. Rodzice podejrzani o znęcanie się

Jak informowaliśmy wcześniej, sprawa znęcania się nad niemowlęciem wyszła na jaw 30 grudnia ubiegłego roku, kiedy to kobieta zgłosiła się wraz z nim do szpitala w Kępnie (województwo wielkopolskie). Stan dziecka okazał się na tyle poważny, że lekarz skierował je do placówki medycznej w Ostrowie Wielkopolskim, skąd trafiło ostatecznie na oddział neurochirurgiczny w Poznaniu. U dwumiesięcznej dziewczynki stwierdzono pęknięcie czaszki. Jej rodzice zostali aresztowani w związku z podejrzeniem o znęcanie się nad dzieckiem.