Warszawska Prokuratura Okręgowa zajęła się sprawą na polecenie prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz w związku z zawiadomieniami wpływającymi między innymi od Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. W poniedziałek Adam Bodnar zwrócił się do Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego z wnioskiem o wszczęcie śledztwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie podwyżki czekają nas w 2024 roku?

Jan Pietrzak i słowa o imigrantach

- Mam okrutny żart z imigrantami. Oni [Niemcy - red.] liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam nielegalnie przez Niemców. Nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata, nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy - mówił w niedzielę w TV Republika Jan Pietrzak. Nagranie całej audycji zostało usunięte z konta stacji na YouTube, fragmenty krążą w mediach społecznościowych.

- To nie ja tak powiedziałem, tylko oni, organizatorzy [Niemcy - red.]. Mówili, że będą przysyłać tu [imigrantów - red.] do obozów do Polski, bo nie wiedzieli, gdzie ich przechować. Przeczytałem to gdzieś, że są takie plany, że będą obozy dla tych migrantów, których trzeba przysłać do Polski. To był mój stosunek do tej informacji - skomentował potem Jan Pietrzak w rozmowie z Gazeta.pl.

- Ta wypowiedź jest drastyczna, bo Niemcy robią rzeczy drastyczne. Skierowanie imigrantów, którzy jadą do nich, do innych państw, bez zgody tych imigrantów, a z woli Niemiec, jest przestępstwem. W traktatach nie ma takiego zapisu, że można ludzi przesiedlać, niezależnie od tego, gdzie chcą mieszkać. Ci imigranci jadą do Niemiec, a nie do Polski, a oni chcą ich przesiedlać. To jest przestępstwo Niemiec, zwróciłem na to uwagę, że Niemcy mają taki zwyczaj - dodał satyryk.

- Nikt mi nie zabronił pamiętać, co zrobili Niemcy w Polsce. Stawiali obozy koncentracyjne, do których zwozili transporty ludzi, by ich zamordować. Przypomniałem po prostu o tym, że Niemcy takie robili takie rzeczy. Chyba mam prawo, jako człowiek, który żył w takich czasach, mieć takie wspomnienia. Nie rozumiem tej burzy - zaznaczył Jan Pietrzak.