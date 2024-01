Przypomnijmy, Jan Pietrzak 1 stycznia na antenie Telewizji Republika przekonywał, że Polska traci suwerenność, a swoje słowa argumentował unijnym porozumieniem dotyczącym migracji. Nawiązał przy do baraków w obozach koncentracyjnych. - Mam okrutny żart. Oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki dla imigrantów, w Auschwitz, Majdanku, Treblince, Stutthofie. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów, wpychanych nam nielegalnie przez Niemców - stwierdził Pietrzak.

Wypowiedź Jana Pietrzaka wywołała falę oburzenia. Adam Bodnar minister sprawiedliwości i prokurator generalny zapowiedział, że zwróci się do prokuratora krajowego o wszczęcie śledztwa. Muzeum Auschwitz napisało: "Tragedia Auschwitz pokazuje, do czego prowadzą idee nienawiści i pogardy wobec innego człowieka. Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach, w nikczemnej retoryce antyimigracyjnej to haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia".

Pietrzak nie ma jednak sobie nic do zarzucenia i w rozmowie z Gazetą.pl stwierdził, że "nie rozumie tej burzy". - To nie ja tak powiedziałem, tylko oni, organizatorzy [Niemcy - red.]. Mówili, że będą przysyłać tu [imigrantów - red.] do obozów do Polski, bo nie wiedzieli, gdzie ich przechować. Przeczytałem to gdzieś, że są takie plany, że będą obozy dla tych migrantów, których trzeba przysłać do Polski - tłumaczył. - To był mój stosunek do tej informacji. Nikt mi nie zabronił pamiętać, co zrobili Niemcy w Polsce. Stawiali obozy koncentracyjne, do których zwozili transporty ludzi, by ich zamordować. Przypomniałem po prostu o tym, że Niemcy robili takie rzeczy. Chyba mam prawo, jako człowiek, który żył w takich czasach, mieć takie wspomnienia - zaznaczył. Więcej na ten temat w artykule:

Bartosz Wieliński, wicenaczelny "Wyborczej" pisze, że twierdzenie obrońców Pietrzaka, jakoby Niemcy umieszczali uchodźców w barakach obozów koncentracyjnych, to kłamstwo i wyjaśnia: "W 2015 r., gdy do Niemiec płynęła rzeka uchodźców, władze dwóch miejscowości zastanawiały się, czy na schronienie dla imigrantów nie przeznaczyć budynków stojących na terenie dawnych obozów koncentracyjnych. Ale nigdy nie były to obozowe baraki, gdzie uchodźców osadzać chciał bliski PiS kabareciarz Jan Pietrzak".

Spięcie o słowa Pietrzaka. "To jest złom moralny". Poseł Suwerennej Polski: Ma gigantyczny dorobek historyczny

Do słów Pietrzaka odniosła się w "Debacie Dnia" na antenie Polsat News Katarzyna Maria Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem posłanki tłumaczenia są "skandaliczne". - Gdyby miał jakieś resztki honoru, to po prostu przeprosiłby za to - oceniła. - To jest złom moralny. Mam nadzieję, że tą sprawą zajmie się prokuratura - dodała.

- Pani poseł z opozycji domaga się reakcji wymiaru sprawiedliwości, czyli czego oczekujemy, że Pietrzak pójdzie do wi瞛ienia za te słowa? - pytał poseł Suwerennej Polski Jacek Ozdoba. Jak dodał, intencje satyryka "były zupełnie inne, niefortunnie to powiedział" i podkreślił, że Jan Pietrzak ma "gigantyczny dorobek historyczny".

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że zawiadomi Prokuraturę Okręgową w Warszawie o propagowaniu nazizmu i rasistowskich groźbach, a także złoży skargę do KRRiT na Telewizję Republika.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dochodzenie. Ma ono dotyczyć publicznego znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i etnicznej.