Zimowa pogoda nadciąga do Polski. Poza możliwością opadów w wielu miejscach, synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim oraz lubelskim do poranka 3 stycznia. Natomiast najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed roztopami będzie obowiązywał aż do 6 stycznia w powiatach Jelenia Góra oraz karkonoskim. To oznacza, że może pojawić się okiść, która w określonych sytuacjach grozi niebezpieczeństwem.

Uwaga na okiść. Śnieg może spowodować potencjalne niebezpieczeństwo

Nadleśnictwo Czarnobór poinformowało, że okiść śnieżna jest zjawiskiem powstającym w konsekwencji obfitych opadów śniegu. Jest to pokrycie koron drzew ciężkim śniegiem, który w skrajnych przypadkach może ważyć do 800 kg w przeliczeniu na 1 m3 opadu. To z kolei prowadzi do łamania się gałęzi, co stanowi niebezpieczeństwo dla ludzi.

"Ciężki, zalegający na drzewach śnieg może powodować odłamywanie się konarów, koron drzew, łamanie pni czy wywracanie się całych drzew. Jakie mogą być skutki okiści, zobaczcie na krótkim nagraniu (bez dźwięku)" - przekazało Nadleśnictwo Rymanów, Lasy Państwowe na Facebooku.

Jak powstaje okiść? Pojawienie się zjawiska zależy od warunków atmosferycznych

Okiść powstaje podczas występowania temperatury w okolicach 0 stopni Celsjusza. Wtedy mokry, ciężki śnieg padający na gałęzie przymarza warstwami do ich powierzchni, powodując zwiększanie ciężaru. "W konsekwencji czasowej dochodzi do przeciążenia poszczególnych fragmentów drzewa i jego wychylenia od pionu, co najczęściej prowadzi do trwałego pochylenia drzewa, złamania (śniegołom) lub jego wywrócenia (śniegował)" - przekazało Nadleśnictwo Czarnobór.