Zapijali ich na śmierć i przejmowali mieszkania. Na ławie oskarżonych gang naganiaczy i notariuszka

- Chodziłem po warszawskich osiedlach i rozglądałem się po oknach. Jeśli były bardzo brudne, firanki jak szmaty od podłogi, zapamiętywałem adresy. Albo pogadałem ze sprzedającymi kwiatki przed sklepem. Drobni handlarze dobrze znali miejscowych, których suszyło od rana. Pytałem, gdzie tacy mieszkają, bo mam do nich interes. Zawsze znalazł się ktoś, kto wiedział. Ja nie umiem czytać ani pisać, ale mam dobrą pamięć - zeznaje w śledztwie oskarżony Roman P. Zwalisty mężczyzna o dobrotliwym, budzącym zaufanie wyrazie twarzy. Bezrobotny.

REKLAMA

W 2014 roku Tomasz mieszkał w Warszawie przy ul. Modzelewskiego. Jego wykupiony lokal spółdzielczy wymagał generalnego remontu; nie było mu to w głowie, gdyż prawie wszystkie pieniądze wydawał na alkohol. Pojawienie się w drzwiach niespodziewanego gościa, który nie tylko przyszedł z butelką wódki, ale od progu proponował, że wkrótce może zostawić na stole kupę pieniędzy, było w pojęciu właściciela jak sfrunięcie anioła.

Zobacz wideo Kara śmierci - rozmowa ze Zbigniewem Nowakiem

Roman P., bo to on w porozumieniu z innymi oskarżonymi z tzw. gangu trucicieli zapukał do Tomasza, namawiał pogrążonego w nałogu do sprzedaży mieszkania - jak potem obliczyli biegli - o wartości 236 tys. zł. - Wszystko będzie legalnie, z pieczątką notariusza, musisz tylko podpisać pełnomocnictwo - zapewniał. - Ale gdzie ja się podzieję? - zapytał pijany gospodarz w przebłysku świadomości.

- Wynajmiemy ci mieszkanko jak ta lala - obiecywał P.

Lokal został sprzedany za 120 tys. zł. Wbrew zapisom notarialnym Tomasz nie dostał obiecanych mu 116 tys. zł. (reszta miała iść na zapłacenie zaległości czynszowych). Nowy właściciel twierdził w prokuraturze, że przyniósł pieniądze w reklamówce; poszkodowany zaprzeczał. Tomasz daremnie też czekał na obiecany "pokoik przy rodzinie". W końcu dach nad głową znalazł u podobnie jak on uzależnionej od alkoholu Katarzyny. Prokurator twierdzi, że Roman P. z pomocą oskarżonego Pawła S., poił Tomasza alkoholem, zawierającym śmiertelnie toksyczny izopropanol. Szczęśliwie, dzięki interwencji lekarzy nie osiągnął zbrodniczego celu.

Chcę się napić

Upolowanie mieszkania Katarzyny, kolejnej ofiary alkoholowego nałogu mogło urządzić Romana P. na co najmniej kilka lat. Kobieta miała w Warszawie dwa mieszkania: przy Racławickiej i Szczęśliwieckiej. Każde było wówczas warte ok. 315 tys. zł. Roman P. w porozumieniu z nieżyjącym dziś Pawłem S. nakłaniał pogrążoną w delirycznych ciągach właścicielkę do podpisania pełnomocnictwa zajmującemu się handlem mieszkaniami Tomaszowi G. To on - zdaniem prokuratury - był szefem gangu trucicieli. Kiedy do tego doszło, diler zawarł ze sobą jako kupującym przedwstępną umowę sprzedaży lokalu przy Szczęśliwieckiej za 260 tys. zł.

Natomiast drugie mieszkanie, własność Agencji Mienia Wojskowego, wymagało wykupienia. Nabywca miał zostać pełnomocnikiem Katarzyny i zawrzeć z nią umowę dożywocia. Pośredniczący w dokonaniu transakcji Tomasz G. zapewniał swego klienta, że problem wkrótce zniknie, bo kobieta ma zaawansowaną marskość wątroby, a "opiekunowie" codziennie dostarczają jej alkohol. W istocie, jak później zeznawał w sądzie ten świadek, Katarzyna zawieziona do notariusza trzęsła się i ciągle pytała, "kiedy to się skończy, bo chce się napić". Po podpisaniu notarialnych dokumentów świadek miał jednak wątpliwości, czy dobrze robi. Na drugi dzień wycofał się z umowy i nie chciał nawet zwrotu 50 tys. zł, które tytułem pierwszej transzy wypłacił Tomaszowi G.

Śledczy zapoznali się z SMS-ami do Tomasza G. od jego podopiecznej. Alarmowała, że nie dostała grosza za sprzedane mieszkanie, nie ma na chleb. Odpowiadał wykrętnie, że ureguluje rachunki, gdy wróci z zagranicy. Albo że nie wie, dlaczego pieniądze nie nadeszły, przecież wysłał. Z analiz bankowych rachunków G. nie wynikało, aby realizował takie przelewy.

Jedyne, czego nie brakowało Katarzynie, to bezpłatnego alkoholu. Roman P. i Paweł S. zaopatrywali ją wszędzie tam, gdzie z Tomaszem znalazła schronienie: w hotelu robotniczym czy w ogródkach działkowych.

Katarzyna zmarła przy stole, na którym stała 1,5-litrowa butelka po wodzie mineralnej. Właśnie w takich dostarczano jej spirytus rozcieńczony izopropanolem.

Patomechanizm śmierci po zażyciu izopropanolu - jak stwierdzili biegli - ma charakter ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej i związany jest z bezdechem wywołanym depresją ośrodka oddechowego w pniu mózgu. Zgony ofiar były spowodowane takimi objawami.

Mimo braku badań toksologicznych jest bardzo prawdopodobne, że przyczyną śmierci stało się przyjęcie substancji z zawartością izopropanolu.

Podpisz pełnomocnictwo

Roman P. wypatrzył Izabelę w grupie pijaków przed osiedlowym sklepem na Saskiej Kępie. Wytrzeźwiała na chwilę, gdy zapytał, czy potrzebuje pieniędzy. P. podsunął uzależnionej od alkoholu młodej kobiecie sposób na pustkę w portfelu. Niech mu sprzeda mieszkanie po rodzicach przy ulicy Międzynarodowej, skoro i tak nocuje gdzie indziej. Spłaci długi i jeszcze sporo zostanie na wygodne życie.

Pani Izie pomysł bardzo się spodobał, ale był pewien problem: w zapuszczonym rodzinnym gnieździe, właściwie melinie, mieszkał jej ojciec. I on był właścicielem lokalu. Poza tym pewien udział w prawach do mieszkania oszacowanego w 2014 roku przez biegłych na około 270 tys. zł, miał jeszcze jeden członek rodziny.

Instruowany przez szefa gangu trucicieli Roman P. namawiał kobietę, aby zawarła z Tomaszem G. przedwstępną umowę sprzedaży mieszkania za 220 tys. zł. Resztę formalności on załatwi. Izabela nie namyślała się długo - ojca wyrzuciła pod most i dokonała transakcji. Ponadto notarialnie sprzedała swym nowym opiekunom działkę w Turze (pow. siedlecki). Obiecanych pieniędzy nie dostała.

Kilka dni później Tomasz G. sprzedał lokal przy Międzynarodowej za 290 tys. zł.

Wiosna 2016 r. w mieszkaniu przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie ujawniono zwłoki Marii. Były w stanie rozkładu, nie udało się ustalić przyczyny zgonu. Sąsiedzi mówili, że kobieta ostro piła; alkohol w butelkach bez banderoli, często po wodzie mineralnej, przynosił jej jakiś mężczyzna.

Przesłuchano Adama, syna denatki. Powiedział, że po śmierci matki przychodził do niego niejaki pan Daniel, aby pomóc w spłacie zaległości czynszowych (70 tys. zł). Nieoczekiwany gość mówił, że najlepiej byłoby mieszkanie sprzedać - ówczesna wartość rynkowa takiej nieruchomości to 345 tys. zł. Pojechali nawet do notariusza, gdzie Adam miał podpisać pełnomocnictwo, ale okazało się, że mieszkanie jest lokatorskie i najpierw trzeba je wykupić, a syn zmarłej właścicielki żył z renty. Z transakcji nic nie wyszło, ale Adam tak polubił "Daniela", że pożyczył mu swój dowód osobisty. Nowy znajomy naciągnął niepełnosprawnego psychicznie na 10 tys. zł pożyczki w Eurobanku. Spłacał ją potem ze swej renty.

Wkrótce po tym w progu mieszkania stanął nieznany Adamowi mężczyzna, który oświadczył, że jest z zarządu spółdzielni i ma nakaz eksmisji. Chory na schizofrenię mężczyzna posłusznie się wyprowadził, przekazując klucze "urzędnikowi", który miał załatwić resztę formalności. Podczas postępowania przygotowawczego świadek rozpoznał na tablicy poglądowej rzekomego wysłannika spółdzielczej administracji - był to Robert S., członek mafii trucicieli.

Przesłuchano również adwokata z kancelarii, gdzie został złożony wniosek o częściowe ubezwłasnowolnienie Adama i ustanowienie Tomasza G. jego opiekunem prawnym. Mecenas rozpoznał na tablicy poglądowej "Daniela", a w rzeczywistości Romana P., który kilka razy był w kancelarii z Tomaszem G. Adam na pytanie, czy jego kuratorem będzie pan Tomek odpowiedział, że chyba tak. G. dysponując pełnomocnictwem podopiecznego, sprzedał sobie mieszkanie przy Czerniakowskiej za 245 tys. i żadnych pieniędzy Adamowi nie dał. Jako opiekun prawny wynajął mu kąt do spania w Milanówku.

Nie mój podpis

Oszustwo z wykorzystaniem dowodu osobistego swej ofiary Roman P. powtórzył wobec Michała. Pod pozorem pomocy w znalezieniu pracy wziął od niego dowód osobisty potrzebny Tomaszowi G. Ten wykorzystał dokument do sporządzenia u notariusza pełnomocnictwa w kupnie lokalu Michała przy ulicy Międzynarodowej, wówczas o wartości 274 tys. zł. G. kupił lokal dla siebie za 150 tys. zł.

To nie był koniec okradania Michała. Roman P. namówił swą ofiarę na wspólny wyjazd w celach zarobkowych do Anglii. Z obiecanego interesu nic nie wyszło i drodze do kraju P. porzucił nieprzytomnego Michała na parkingu, zabierając mu dowód osobisty, kartę bankomatową, telefon i klucze. W Warszawie dostał się do jego mieszkania i zabrał stamtąd sprzęty, obrazy oraz odzież.

Aby zmusić okradzionego do wycofania z policji zawiadomienia o przestępstwie, Roman P. dotkliwie go pobił. W czasie ponownego przesłuchania na komisariacie Michał odwołał skargę. bo "sprawa wynikła z nieporozumień rodzinnych".

Kiedy Roman P. powiedział mu, że nie ma możliwości, aby zamieszkał pod starym adresem, Michał zdobył się na odwagę i pojechał do notariuszki Jolanty D. (obecnie również oskarżonej), aby dostać odpis aktu notarialnego o sprzedaży jego mieszkania. Jak twierdził w prokuraturze, podrobiono jego podpis. Jolanta D. nie wydała mu dokumentu, a Roman P. postraszył, że jeżeli cokolwiek zrobi bez ich wiedzy, gorzko tego pożałuje.

Pracownik tej kancelarii zeznał potem w prokuraturze, że pamiętał wizytę Michała, który chciał obejrzeć akt notarialny zarzekając się, że on niczego nie podpisywał. Świadek nie kojarzył, aby ten interesant był w kancelarii wcześniej.

Biegły stwierdził, że podpis Michała na akcie notarialnym, jakoby udzielił pełnomocnictwa Tomaszowi G., nie wyszedł spod ręki właściciela mieszkania przy ul. Międzynarodowej. Prawdopodobnie autorem sfałszowanego podpisu jest G., który kupione notarialnie mieszkanie Michała wkrótce po tym sprzedał z dużym przebiciem.

Pijany Michał nachodził lokatorki wynajmujące niegdyś jego lokal od nowego właściciela i wyzywał je od złodziejek. Tylko tyle był w stanie zrobić.

Skazani na śmierć

Krystyna, właścicielka lokalu spółdzielczego przy ul. Przemyka w Warszawie, zalegała z opłatą czynszu (7 tys. zł) i bała się eksmisji. Roman P. wypatrzył ją - jak większość swych ofiar - pod osiedlowym sklepem, gdy ledwo trzymając się na nogach kupowała piwo. Udawał przejętego jej losem, przywoził jedzenie i upragniony alkohol. I żarliwie namawiał kobietę na sprzedaż mieszkania.

Ona się wahała. Zniecierpliwiona tym szajka oszustów postanowiła podzielić się rolami. Do właścicielki mieszkania zbliżył się rzekomo w niej zakochany Paweł S. Miał uzyskać od kochanej Krysi notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo na pozbycie się zadłużonego lokalu. Udało się. Cenę mieszkania wartego wówczas około 260 tys. zł "klepnięto" na 140 tys. zł. Krystyna przekazała prawo do kupna swemu pełnomocnikowi Tomaszowi G., a ten już jako właściciel sprzedał nieruchomość kolejnemu nabywcy. Kobieta żadnych pieniędzy nie dostała. Przez ponad rok poniewierała się po wynajmowanych przez Tomasza G. norach na obrzeżach Warszawy, notorycznie upijana przez Pawła S. i jego kompanów. Jej zwłoki znaleziono w 2020 roku w budynku w Markach. Właściciel tej nieruchomości zeznał w czasie przesłuchania, że w grudniu 2019 dowiedział się od sąsiadów, iż w jego lokalu wynajętym Robertowi S. mieszkają "jacyś starsi ludzie". Pojechał rozmówić się z dzikimi lokatorami. Jeden z nich powiedział mu, że przyprowadził ich tam Robert S., który za warszawskie mieszkanie jego partnerki (Krystyny) obiecał mu opłacenie operacji wzroku. Niestety, były to słowa na wiatr.

- Pod koniec lata 2017 roku przyszedł do mnie Krzysztof. Bardzo sponiewierany. Płakał, że nie ma gdzie mieszkać, może by się znalazł jakiś kąt. Miałam wolne łóżko, tośmy się dogadali - zeznała śledczym Jadwiga, właścicielka domu w Ząbkach pod Warszawą, który wynajmowała robotnikom budowlanym.

Ale już po tygodniu kobieta żałowała. Widziała, że pod bramę często podjeżdżał samochód z dwoma mężczyznami; jeden podawał Krzysztofowi dużą butelkę z płynem. Lokator po wypiciu jednej trzeciej zawartości kompletnie pijany przewracał się na wersalkę.

- Kiedyś - zeznawała Jadwiga W. - powąchałam otwartą butelkę. Śmierdziało, jak nie wiem co. Spróbowałam, to była wódka, ale dziwna. Wylałam resztę na podwórko i kiedy Krzysztof oprzytomniał, zagroziłam: będzie pił, musi się wyprowadzić. Obiecał, że to się nie powtórzy. Ale nie dotrzymał słowa, bo tamci dwaj nadal przyjeżdżali, tylko parkowali dalej, za krzakami. Krzysztof zmarł kilka miesięcy później. Wszyscy uznali, że zapił się na śmierć. W czasie rozpracowywania szajki trucicieli, śledczy poznali przyczynę bezdomności tego mężczyzny. Był kolejną ofiarą Romana P., który namówił go do udzielenia pełnomocnictwa Robertowi S. (też oskarżonemu) w notarialnej sprzedaży praw własności działek w gminie Zaręby Kościelne. Krzysztof nie rozumiał prawnych skutków takiej decyzji. Stracił nieruchomości, a pieniędzy nie dostał.

Waldemar, samotny właściciel spółdzielczego lokalu w Warszawie przy ulicy Wandy nie radził sobie życiowo. Mieszkanie było zadłużone, a on strach przed eksmisją topił w alkoholu. Widzieli to sąsiedzi, ale nie ingerowali. Dopiero przesłuchiwani w komisariacie zeznali, że pana Waldka często odwiedzało dwóch mężczyzn z paczkami żywnościowymi i jakimiś napojami. Rozeszło się po bloku, że w butelkach po wodzie mineralnej był alkohol niewiadomego pochodzenia, bez banderoli.

Kiedyś "dobroczyńcy" zabrali Waldemara do samochodu i wrócił dopiero po kilku godzinach. Okazało się, że był w kancelarii notarialnej; coś tam podpisał, ale nie wiedział co, w każdym razie "miał iść na dożywocie". Był już wtedy zaawansowanym alkoholikiem, cierpiał na zaburzenia psychiczne i początki otępienia. Zmarł wkrótce, za bezpośrednią przyczynę uznano zatrzymanie krążenia. Jego mieszkanie zostało sprzedane notarialnie za 120 tys. zł przez Romana P., który miał pełnomocnictwo właściciela. Ten nie dostał żadnych pieniędzy. W umowie nie było wzmianki o dożywotnim zamieszkaniu nieruchomości.

Osaczanie

Zdarzały się osoby, które zwietrzyły podstęp naganiacza Romana P. Taką trzeźwość umysłu wykazała Zofia, mieszkanka podwarszawskiego Chotomowa. Oszust wielokrotnie ponawiał próby, gdyż zarówno jemu, jak i przywódcy szajki trudno było wypuścić z rąk okazję wyrwania właścicielce działki, wartej w 2011 roku ponad 1,2 mln zł. Nie udało się. Zofia opowiedziała śledczym jak ją osaczano.

W odpowiedzi na jej ofertę wynajęcia części swego domu na atrakcyjnie usytuowanej posesji skontaktował z nią mężczyzna o imieniu Artur, którego później rozpoznała na tablicy poglądowej jako Romana P. Zachowywał się tak, jakby od pierwszego spotkania stracił dla niej głowę, chciał z nią zamieszkać. Ledwo się poznali, zaproponował, aby sprzedała nieruchomość, dostanie dużo pieniędzy. Będą mogli podróżować po świecie, coś im się jeszcze od życia należy.

Zofia miała jednak wątpliwości, czy ma do czynienia z zakochanym w niej mężczyzną. Co prawda, sporządziła odręcznie napisane pełnomocnictwo dla Roberta S. (jednego z członków szajki, którego Roman P. przedstawił jako specjalistę od transakcji sprzedaży nieruchomości), w końcu jednak nie zdecydowała się na tak radykalne zmiany w jej życiu. A niedoszłego kandydata na kochanka pogoniła, gdy się dowiedziała, że ma konkubinę i pięcioro dzieci.

Kolejny oskarżony Krzysztof P., młodszy brat Romana, stanął przed sądem pod zarzutem wyłudzenia poważnej kwoty z konta bankowego Grażyny, emerytki, z którą mieszkał. Usiłował też otruć swoją ofiarę alkoholem, zawierającym izopropanol. Gang chciał przejąć jej mieszkanie przy ul. Kobielskiej, o wartości 450 tys. zł.

- To było latem 2018 r. Zjadłem cztery schabowe na obiad i poszedłem się przejść. Na skwerku spotkałem brata rozmawiającego z jakimś facetem o imieniu Jacek. Zależało mu na tym mieszkaniu. Mówił: "Nie mam czasu koło niej tańczyć, czy mógłbyś się tym zająć? - opowiadał później Krzysztof P.

Zagadał starszą panią - ona się zwierzyła, że po zalaniu mieszkania musi zrobić remont i nie ma kto tego dopilnować, posprzątać. Zadeklarował pomoc. Ona całkowicie zaufała mu, gdy doprowadził do pionu przewracającą się na nią szafę. Była przekonana, że uratował jej życie.

Grażyna nie miała problemu, by pojechać z członkiem gangu do banku i wypłacić z konta 330 tys. zł (kilka dni wcześniej dała mu już 100 tys.). Pracownicy banku zaalarmowali policję, podejrzewając, że ich klientka może być oszukiwana. Krzysztof P. został ujęty, zanim kobieta przekazała mu pieniądze. Twierdził, że jest niewinny, a starsza o ponad 20 lat Grażyna jest jego narzeczoną. Poszkodowana złożyła podobne zeznania - mówiła, że Krzysztof P. zakochał się w niej i po sprzedaniu nieruchomości zamieszkają za granicą. Groził jej, że jeśli z nim nie wyjedzie, popełni samobójstwo.

P. został wówczas zwolniony, ale śledczy pracowali dalej. Dzięki temu udało się ocalić życie kobiety. Podczas działań operacyjnych funkcjonariusze znaleźli w jej mieszkaniu 1,5-litrową butelkę po wodzie mineralnej, w której był zatruty izopropanolem alkohol. Krzysztof P., mając pełnomocnictwo emerytki do sprzedaży jemu mieszkania przy ul. Kobielskiej, wielokrotnie dawał jej tę truciznę do wypicia. Na butelce zabezpieczono DNA ofiary, a ponadto potwierdziła to pokrzywdzona. Biegli psycholodzy i psychiatrzy uznali, że Grażyna jest osobą łatwowierną, od wielu lat uzależnioną od leków nasennych i prawdopodobnie alkoholu, łatwo podejmuje nieostrożne zachowania, zwłaszcza pod wpływem psychotropów. W jej krwi był izopropanol.

Krzysztofowi P. nie udało się też oszukać małżeństwa ze wsi Kąty-Borucza (pow. miński), które namawiał do sprzedaży ich nieruchomości. Pierwszym krokiem miało być podpisanie mu rejentalnego pełnomocnictwa. Kazimierza już przekonał, ale na przeszkodzie stanęła jego żona. Nie wystraszyła się, kiedy P., pojąc zatrutym alkoholem jej cierpiącego na demencję męża zagroził, że jeśli jeszcze raz się odezwie, "przyjedzie w nocy i łeb jej up****oli". Kobieta prowadziła zapiski i dzięki temu ujawniono adresy kancelarii prawnych będących w kontakcie z szajką oszustów.

Kim byli oskarżeni?

Do pierwszych zatrzymań członków gangu trucicieli doszło w grudniu 2021 roku. Przestępcy mają na koncie pięć zabójstw i sześć usiłowań doprowadzenia swych ofiar do zgonu.

Na liście oskarżonych znaleźli się: Tomasz G., który miał kierować gangiem, bracia Roman i Krzysztof P., Wiesław A., Robert S. i notariuszka Jolanta D. Paweł S. nie dożył procesu. Szajka działała przez ponad pięć lat, głównie w Warszawie i województwie mazowieckim. Na mieniu podejrzanych zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 350 tys. zł, dwa samochody, wierzytelności na około pół miliona złotych; hipoteką przymusową obciążono osiem nieruchomości na łączną kwotę ok. 2,4 miliona złotych.

Oskarżeni to w większości bezrobotni i bezdomni. W przekonaniu prokuratury myślał za nich i sterował wszystkim 43-letni Tomasz G., zajmujący się kupnem i sprzedażą nieruchomości. Roman P., z zawodu kotlarz, nie szukał zatrudnienia, bo nie potrafi czytać ani pisać. Krzysztof P. utrzymywał się z renty socjalnej (480 zł) z przyznanej mu z powodu lekkiego upośledzenia umysłowego. Nieżyjący Paweł S. jako bezrobotny korzystał z okresowych zasiłków Ośrodka Pomocy Społecznej. Mieszkał w schronisku dla bezdomnych. Wiesław A. pracował "w usługach motoryzacyjnych". Jolanta D. prowadziła kancelarię notarialną. Po zawieszeniu w wykonywaniu zawodu przeszła na emeryturę.

Postępowanie zostało zainicjowane zeznaniami Magdy, która wskazała, że jej wieloletni znajomy Robert S. usiłował nabyć broń palną, aby w razie czego miał się czym bronić. Powiedział, że boi się, bo wie o zabójstwach wielu osób przez grupę przestępczą. Ofiarami byli alkoholicy - samotni, schorowani, ale dysponujący własnymi mieszkaniami.

Członkowie grupy pod pozorem udzielenia takim osobom pomocy w sprawach życiowych uzyskiwali od nich notarialne pełnomocnictwa do dysponowania ich nieruchomościami. Następnie sprzedawali nieruchomości, a pokrzywdzonych bez grosza wyrzucali na ulicę. W najlepszym wypadku umieszczali w tzw. lokalach zastępczych. Przez cały czas znajomości podawali swym ofiarom alkohol z powolnie działającą trucizną. To - w ich zamyśle - miało pozwolić zatrzeć ślady przestępstwa.

Świadek zeznała, że Robert S. przekazał jej informacje o ofiarach z nazwiskami i numerem peselu licząc na to, że takie dane dotrą do organów ścigania. Otrzymała też butelkę po wodzie mineralnej z resztką płynu, którym sprawcy raczyli swoje ofiary.

Zatrzymany Robert S. złożył obszerne wyjaśnienia. Zeznał, że był odpowiedzialny za weryfikowanie stanu majątkowego pokrzywdzonych, również na rachunkach bankowych, oraz zadłużenia posiadanych przez nich nieruchomości. Wynajmowane przez siebie mieszkanie udostępniał jako lokal zastępczy. Zwłoki jednej z ofiar znaleziono pobliżu tego budynku. Roman P. - ujawnił współpracujący z organami ścigania Robert S. - uprzedzał go, że płyn w butelkach przywożony ofiarom w podarunku jest niebezpieczny dla ich życia. Niektóre zmarły zbyt szybko, aby sporządzić pełnomocnictwo do dysponowania ich majątkiem.

Pieniądze w foliowej torbie

Podczas śledztwa Roman P. twierdził, że sam wyszukiwał osoby, które nakłaniał do sprzedaży swych nieruchomości. Miał z tego korzyści finansowe; ich wysokość określał Tomasz G. Alkohol i papierosy, które zawoził swym ofiarom kupował za pieniądze szefa bandy.

Wiesław A. nie przyznał się uczestnictwa w oszustwie. Również Jolanta D. nie zgodziła się z zarzutem przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i poświadczenia nieprawdy w dokumentach, dotyczących udzielenia pełnomocnictwa do zbycia nieruchomości.

Uznawany za szefa gangu Tomasz G. podał do protokołu, że nie wiedział o przestępczym charakterze działań pozostałych oskarżonych w przypadku trzech ofiar. Interesowało go "jedynie kupno mieszkania" i w ogóle "miał uczciwe intencje". Tak opisywał transakcję dotyczącą lokalu przy ul. Międzynarodowej. Winę zrzucił na Romana P. (który nie potrafi pisać i czytać). - Nie zabrałem pieniędzy Izabeli - twierdził podejrzany odnosząc się do zarzutu oszukania kolejnej osoby. - Zarówno ona, jak i jej szwagier, udziałowiec w tym mieszkaniu, nie mieli do mnie żadnych pretensji przez osiem lat. Pani Iza dostała pieniądze w gotówce, bo bała się, że gdy wpłaci na konto, zabierze komornik. Słyszałem, że to wszystko przepiła.

Inaczej, niż to wynikało ze śledztwa, Tomasz G. przedstawiał sprawę kupna mieszkania Katarzyny. Twierdził, że w trakcie sporządzania aktu notarialnego, dał jej 120 tys. zł w foliowej torbie, a pozostałe 60 tys. spłacał ratami w formie przelewów. Zarzekał się, że pieniądze przekazywał jej aż do śmierci, dzięki temu "mogła do ostatnich swoich dni żyć godnie i w dostatku, nigdy nie miała pretensji".

To nie moja sprawa

Przed sądem Roman P. zmienił treść swych wyjaśnień. Nie przyznał się do zarzutów. Mówił, że wyszukiwaniem ofiar zajmowali się Tomasz G. oraz Robert S. Rola Romana P. miała polegać na nawiązywaniu kontaktu ze wskazanymi przez Tomasza G. i Roberta S. właścicielami nieruchomości oraz namawianiu do podpisania pełnomocnictw w dysponowaniu ich majątkiem. To były osoby w podeszłym wieku, zadłużone i najczęściej uzależnione od alkoholu. Straszył ich, że jeżeli nie podpiszą pełnomocnictwa, wejdzie komornik. Czasem komornika udawał Robert S. - Przywoziłem tym namierzonym właścicielom jedzenie i napoje z Biedronki, kupione przez Tomasza G. lub Roberta S. - zeznał Roman P. na rozprawie. - Nie wiem, czy w paczkach był alkohol, bo nie umiem pisać, ani przeczytać etykiety. Za swoje usługi dostawałem pieniądze od zleceniodawców, od 2 do 5,5 tys. zł od jednego adresu.

Roman P. wiedział, że Robert S. kupował alkohol pokątnie w Ostrowi Mazowieckiej. Myślał, że to spirytus do rozcieńczenia wodą.

Roman P. twierdził, że nie uczestniczył w zdarzeniach związanych ze śmiercią klientów Tomasza G. Kiedyś z ciekawości zapytał go, po co kupuje takie mieszkania. Usłyszał, że wystarczy jeden powód - są tanie, można na ich sprzedaży dużo zarobić. A kwestie prawne nie powinny go interesować, o wszystko zadbał jego ojciec, były prokurator. - Oni, to znaczy Robert S i Tomasz G. wszystko organizowali, łącznie ze wskazaniem osoby, do której miałem wejść, postawić na stole torby z zakupami i zaproponować, że pomożemy w kłopotach - wyjaśniał w sądzie Roman P. Wszelkie papiery wypełniał Robert S. Kiedy taka osoba została z mieszkania wyprowadzona, zadaniem P. było wyczyszczenie lokalu do gołych ścian.

- Moja rola kończyła się, gdy szli do notariusza. Ja zostawałem w samochodzie. Czasem trzeba było przyjechać jeszcze raz po zaświadczenie o pełnomocnictwie, wtedy podpisywałem odbiór drukowanymi literami, tylko tyle umiałem. Zawoziłem rejentalne papiery swoim szefom nie pytając, ile zapłacili osobie, którą namówiłem do sprzedania mieszkania. Pamiętałem, co powiedział G. - to nie moja sprawa. Nie wnikał w interesy Tomasza G. i jego najbliższego pomocnika Roberta S., ale był na ich zawołanie.

Na ostatniej rozprawie Roman P. oświadczył, że w tzw. sieczkarni - miejscu, gdzie aresztanci czekają na doprowadzenie ich na salę sądową, podszedł do niego Tomasz G. i zażądał zmiany wyjaśnień tak, "aby wszystko szło na Roberta S.", G. twierdził, że było odwrotnie. Proces przed warszawskim sądem dopiero się zaczął.

OSKARŻAM - cykl kryminalny Gazeta.pl Grafika: Marta Kondrusik