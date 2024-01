Batalia o media publiczne. Streszczenie drugiego sezonu

Pierwszy sezon zakończył się, jak przystało na tak przebojową produkcję. Czyli w najciekawszym momencie. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową ze względu na zapis, że do mediów publicznych może trafić do 3 mld zł. W odpowiedzi premier Donald Tusk zapowiedział, że skoro tak, to pieniędzy na media publiczne w nowym budżecie nie będzie wcale - choć z zastrzeżeniem, że rząd dysponuje stosowną rezerwą na wszelki wypadek. Niedługo później wszedł cały na biało minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz i postawił spółki TVP, Polskie Radio i PAP w stan likwidacji. Napisy końcowe.

28 grudnia. Odcinek 1, sezon 2: Dom latających papierów

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek krytykuje zarówno działania ministra Sienkiewicza, jak i rządu PiS w kontekście zmian władz w mediach publicznych. Zaznacza, że w ich wyborze powinna brać udział, zgodnie z konstytucją, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Czyli nie Rada Mediów Narodowych, jak upiera się PiS, i nie minister, co przeprowadził Sienkiewicz. Stanowisko wydaje też sama KRRiT i krytykuje działania Sienkiewicza. Nie jest zaskoczeniem, że podpisują się pod nim akurat ci członkowie Rady, którzy trafili do niej dzięki PiS.

Trudno powiedzieć, czy to zrobiło na kimkolwiek wrażenie, bo mniej więcej w tym samym czasie rozpoczyna się wielka wędrówka ludów. Bastion byłych pracowników TVP (którzy wciąż nie uważają się za byłych) opuszcza jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "dobrej zmiany" w TVP, Michał Rachoń, który zostaje dyrektorem programowym TV Republika. Natomiast siedzibę PAP przy Brackiej opuszczają, stróżujący tam rotacyjnie od tygodnia, politycy PiS. Były minister edukacji Przemysław Czarnek wskazuje, że "kontrola poselska w PAP się zakończyła". Co z tej kontroli wyszło, nie za bardzo wiadomo, ale wiadomo, że ze względu na przesiadujących na Brackiej polityków, dziennikarze pracowali zdalnie. Czyli politycy zostali w budynku jak ten Travolta z mema.

Ale nie ma co ronić łez, bo oto politycy PiS wkraczają do siedziby Polskiego Radia. Z interwencją poselską.

To wszystko jednak nic przy prawdziwej bombie, którą odpala na X Dariusz Joński (KO). A są to zarobki gwiazd TVP. A te były złote i bynajmniej nie skromne. I tak: Michał Adamczyk jako szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej zarobił od kwietnia (wtedy objął to stanowisko) ok. 372,6 tys. zł brutto. Do tego dochodzi ponad 1,1 mln zł "z tytułu umów cywilnoprawnych" (to wynagrodzenie m.in. za prowadzenie "Wiadomości"). Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił blisko 440 tys. zł brutto. Marcin Tulicki, również jako wicedyrektor TAI, zarobił od maja ponad 417 tys. zł. Do tego dochodzi ponad 296 tys. zł "z umów cywilnoprawnych".

I to właściwie spycha w cień wszystkie inne wydarzenia z tego dnia. Sprawa zarobków w TVP nada ton całemu drugiemu sezonowi serialu o mediach publicznych.

29 grudnia. Odcinek 2, sezon 2: Narodziny gwiazdy

Na zamieszaniu wokół TVP korzysta najbardziej TV Republika. Stacja notuje historyczne rekordy oglądalności, wyprzedzając Polsat News i lokując się na drugim miejscu wśród telewizji informacyjnych, za TVN24. Wzrost oglądalności jest rzeczywiście imponujący - rzędu 2,5 tys. proc.

Zabarykadowany w budynku TVP na placu Powstańców Michał Adamczyk wzywa Bartłomieja Sienkiewicza do zapłaty 45 mln zł za rzekome szkody spowodowane "osobistym bezprawnym działaniem" ministra. Na zapłatę daje mu trzy dni.

Pisanie listów najwyraźniej jest najlepszą rozrywką na placu Powstańców, bo Adamczyk, Pereira i Tulicki piszą także do pracowników TVP Info. I atakują pracowników z Woronicza, pisząc o "czerwonych w TVP". Przypomnijmy - Adamczyk został kilka dni wcześniej wybrany na prezesa TVP przez Radę Mediów Narodowych. Ani Adamczyk, ani Rada nie uznają, że spółka jest w stanie likwidacji i faktyczną władzę sprawuje w niej likwidator.

Internet jednak bardziej niż wezwaniami Adamczyka ekscytuje się jego zarobkami. PiS publikuje na X grafikę z liczbami mającymi wskazywać, że gwiazdy takie jak Tomasz Lis, Beata Tadla czy Maciej Orłoś zarabiały w TVP kokosy. Ale trafia z nią już tylko do żelaznych zwolenników. Swoje zarobki ujawnia czołowa reporterka polityczna TVP sprzed "dobrej zmiany", czyli Justyna Dobrosz-Oracz. Również pracująca w TVP już ze ery PiS Karolina Pajączkowska upublicznia swoje wynagrodzenie. Nie trzeba się domyślać, że obie panie nawet nie mają startu do byłych szefów Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Tymczasem TVP Info wznawia nadawanie, choć nie z placu Powstańców, gdzie ma studia i sprzęt - bo tam wciąż rezyduje Adamczyk.

Z innych ciekawostek: prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Sienkiewicza.

30 grudnia. Odcinek 3, sezon 2: Damy i huzary

Sprawę kosmicznych zarobków przychylnych władzy pracowników TVP z wdziękiem komentuje Magdalena Ogórek. "Damy o pieniądzach nie rozmawiają".

A skoro już przy damach jesteśmy, w TV Republika pojawia się dawno niewidziana Danuta Holecka. Zainteresowanie jest tak duże, że aż nie wytrzymują serwery.

Mniej różowo rysuje się natomiast przyszłość Marka Sierockiego, jednej z ikon TVP. Media obiega wieść o jego zwolnieniu z telewizji publicznej.

Jednocześnie okazuje się, że publiczna telewizja w formie serwowanej przez PiS nie podobała się nawet w PiS. Najpierw były premier Mateusz Morawiecki przyznał, że "nie był 100-procentowym admiratorem TVP", także doradca prezydenta Dudy Andrzej Zybertowicz mówi o "złej propagandzie" w czasie rządów PiS-u.

Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek ujawnia, co padło na spotkaniu nowego kierownictwa TAI z pracownikami. Otóż "ma być bardzo mało polityków".

Jednak na razie politycy nie składają broni. Pierwsze od lat orędzie na antenie TVP wygłasza Donald Tusk. Dotychczasowych widzów telewizji publicznej może zdziwić, że ani razu nie pada "fur Deutschland".

Poważną wpadkę zaliczają nowe "Wiadomości", czyli program "19.30". Chodzi o materiał o rzekomych filmach zakazanych w TVP w ostatnich latach. Tylko że tytuły, które miały od dawna nie pojawiać się na antenach TVP, były emitowane bez problemu.

Z innych ciekawostek: do prokuratury trafiły zawiadomienia na posłów Prawa i Sprawiedliwości Antoniego Macierewicza i Pawła Szrota.

31 grudnia. Odcinek 4, sezon 2: Nie z tej ziemi

Serial dryfuje nam nieco w stronę fantastyki. W programie śniadaniowym TVP pracownik stacji oświadcza, że film "Zielona granica" nie jest absolutnie zamachem na polski mundur. - Ja oglądałem ten film trzykrotnie - zapewnia. Okazuje się także, że Marek Sierocki wcale nie został zwolniony z TVP, a jedynie z "Teleexpressu". Reporter TV Republika chciał natomiast pokazać widzom, że na protesty "w obronie mediów" przychodzą też młodzi ludzie. - Przychodząc tu, spotkałem wiele bardzo miłych, życzliwych osób. Jest mi bardzo przykro, do czego doprowadziła Telewizja Polska w ostatnich latach, do jakiego podziału narodu - powiedział na wizji jeden z nich.

Natomiast wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłasza orędzie, w którym mówi: "z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji".

1 stycznia. Odcinek 5, sezon 2: Po nocy przychodzi dzień

Jarosław Kaczyński dzieli się wrażeniami z sylwestra z TVP. Nie o "Sylwestra Marzeń" jednak chodzi, a fizyczne spędzenie ostatniego dnia roku w siedzibie TVP na placu Powstańców Warszawy. - Walka trwa - zapewnia. W sylwestrowy wieczór na placu odbyła się kolejna manifestacja "w obronie polskich mediów", tym razem pod hasłem "Spontaniczny Sylwester".

Po spontanicznym sylwestrze najwyraźniej nastąpił spontaniczny kac, bo w Nowy Rok plac przed budynkiem TVP wyglądał tak:

Plac Powstańców Warszawy, 1 stycznia 2024 Marcin Kozłowski/gazeta.pl

I tu kończy się drugi sezon serialu "Batalia o media publiczne". W samotności i deszczu... Strach pomyśleć, co scenarzyści wymyślą w kolejnym. Ale na pewno napiszemy o tym w Gazeta.pl!