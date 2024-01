Pożar mieszkania w Ostródzie. Matka dwójki dzieci trafiła do szpitala z poparzeniami

Według doniesień PAP we wtorek 2 stycznia w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) wybuchł pożar. Ogień pojawił się ok. godziny 4:30 w mieszkaniu znajdującym na pierwszym piętrze przy ulicy Składowej. W budynku przebywały cztery rodziny, a członek jednej z nich podjął próbę samodzielnego ugaszenia pożaru.

Ostróda. Pożar mieszkania spowodował poparzenia u kobiety i ewakuację mieszkańców

Mieszkańcy budynku niezwłocznie się ewakuowali. Niedługo później na miejscu pojawiła się Państwowa Straż Pożarna w Ostródzie, którą wspierali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostródzie i Lidzbarku. Jedna kobieta została zabrana do szpitala z obrażeniami w postaci poparzeń pleców i dłoni. Dwoje jej dzieci nie miały widocznych uszczerbków na zdrowiu.

Co zrobić w razie pożaru? Kilka zasad może ocalić życie

Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku, w przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy:

wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne;

w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien;

jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając drzwi jedynie na klamkę.

Należy również pamiętać, żeby nie dopuścić do odcięcia przez pożar drogi wyjścia z mieszkania oraz zaalarmować straż pożarną i osoby znajdujące się w sąsiednich lokalach. Natomiast jeżeli ogień odetnie drogę ewakuacji, trzeba udać się do pomieszczenia położonego najdalej od pożaru (najlepiej z oknem, lub balkonem). Następnie można wziąć ze sobą mokry koc i pamiętać o zamknięciu drzwi do innych pomieszczeń. W przypadku silnego zadymienia i wzrostu temperatury, straż doradza, aby położyć się na balkonie, lub pod oknem i szczelnie okryć się kocem.