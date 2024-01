Pod koniec grudnia ks. Sebastian Picur opublikował na kanale na TikToku film, w którym odpowiada na pytanie "ile dać do koperty?". Odpowiedź okazała się dla wielu widzów bardzo zaskakująca.

Ile dać do koperty podczas kolędy? Ksiądz rozwiał wątpliwości

Ks. Sebastian Picur jest wikarym w parafii św. Jana Pawła II w Krośnie i cieszy się wielką popularnością w serwisie TikTok. W swoich filmach porusza tematy związane z wiarą oraz Kościołem katolickim. W ostatnim filmie odniósł się do tematu kopert, które wierni wręczają księżom podczas kolędy w ich domach.

- Proponuję przygotować trzy koperty: dużą, średnią i małą. Może warto powiedzieć księdzu: "proszę księdza, niech ksiądz sobie wybierze jedną z tych kopert" - zaproponował duchowny. Następnie pokazał, co znajduje się w poszczególnych kopertach. Z największej wyjął kartkę z napisem "postaramy modlić się codziennie całą rodziną", w średniej napisano: "będziemy co niedzielę chodzili całą rodziną na mszę świętą", a w najmniejszej: "co jakiś czas ofiaruję za księdza na komunię świętą".

- Moi drodzy, moje doświadczenie, praktyka, pokazuje, że najlepiej dać taki dar - zwrócił uwagę ks. Sebastian Picur. - Pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Dla nas, dla księży najważniejsze jest spotkanie z wami, modlitwa i błogosławieństwo - dodał ks. Picur.

Z kolei ks. Adrian Chojnicki, również aktywny na TikToku, zwrócił uwagę, że ofiarowanie koperty jest sprawą dobrowolną. - Ofiara jest dobrowolna, jeśli ktoś chce złożyć ofiarę to ją daje (...) Tak samo kolęda, wizyta duszpasterska jest sprawą dobrowolną, jeśli nie chcesz wpuszczać kolędy, masz do tego prawo - zwrócił uwagę ks. Chojnicki.

Kolęda 2024. Polacy twierdzą, że nie trzeba dawać księżom kopert

Według sondażu przeprowadzonego pod koniec 2022 roku przez Onet 35 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie nie trzeba dawać kopert, natomiast 12,8 proc. respondentów zwróciło uwagę, że nie ma określonej kwoty, którą wypada dać do koperty. 7,7 proc. badanych nie umiało stwierdzić, jaka kwota jest odpowiednia.

Pozostała część ankietowanych wskazała natomiast konkretne kwoty, które są odpowiednie, aby przekazać księdzu podczas kolędy. 12,8 proc. ankietowanych wskazało kwotę "do 50 złotych". 12 proc. wybrało "równe 50 zł", natomiast 9,6 proc. wybrało odpowiedź "od 81 do 100 zł". Kolejno 3,9 proc. badanych zdecydowało się na kwoty "od 51 zł do 80 zł", 3,2 proc. sumy "od 101 do 150 zł", a 2 proc.ankietowanych wskazało sumy "od 151 do 200 zł". Tylko 1 proc. wybrał odpowiedź "powyżej 200 zł".