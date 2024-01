Mimo że z roku na rok coraz więcej miast rezygnuje z pokazów fajerwerków ze względu na zwierzęta, rozświetliły one niebo podczas zabaw sylwestrowych w wielu miejscach na całym świecie. Jak się okazuje, stało się to również w sercu Tatr, w Dolinie Pięciu Stawów. Do sieci trafiło wideo przedstawiające zdarzenie, a wraz z nim zaproponowano nagrodę za wskazanie odpowiedzialnej za zamieszanie osoby.

REKLAMA

Zobacz wideo Potrącenie kobiety na przejściu. Policja publikuje nagranie ku przestrodze

Sylwester w Tatrach skończył się poszukiwaniami. W Dolinie Pięciu Stawów odpalono fajerwerki

Serwis Tatromaniak opublikował wideo na Facebooku, na którym można zobaczyć sylwestrowy pokaz fajerwerków w Dolinie Pięciu Stawów. Seria wybuchów rozbłyskała w ciemności, wystraszyła zwierzęta i stała się powodem poszukiwania organizatora zdarzenia.

"Anonimowa osoba zapłaci 5000 zł za wskazanie z imienia i nazwiska osoby, która w noc sylwestrową urządziła sobie pokaz sztucznych ogni w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Dalej sprawa zostanie skierowana do odpowiednich organów. Proszę pisać prywatne wiadomości, jeżeli posiadacie filmy, zdjęcia itd" - brzmi komunikat opublikowany przez Tatromaniak.

Tatry. Przed sylwestrem wystosowano apele i przypomniano o zakazach. "Huk wywołuje ataki paniki"

Tatrzański Park Narodowy apelował w sylwestra zarówno do turystów, jak i mieszkańców, aby nie używali petard i fajerwerków. - Huk wywołuje u zwierząt olbrzymie przerażenie, a nawet ataki paniki, które mogą okazać się groźne dla ich zdrowia i życia - tłumaczył dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Ponadto zaznaczono, że w przeszłości występowały śmiertelne wypadki między innymi kozic, spowodowane ucieczką spłoszonych zwierząt. Dramatycznych scen i tak nie udało się uniknąć - jeden z użytkowników TikToka zamieścił nagranie, na którym widać, jak przerażone zwierzęta uciekają po wystrzałach na Równi Krupowej. Można je zobaczyć w poniższym artykule.

Akcję "Nie strzelaj w sylwestra" wspiera także Urząd Miasta Zakopane. Na terenie miasta obowiązuje zakaz odpalania fajerwerków, sztucznych ogni oraz innych materiałów pirotechnicznych. "O to samo prosimy właścicieli prywatnych posesji" - przekazał TPN.