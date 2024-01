Awantura z udziałem syna Zenka Martyniuka w zakopiańskim hotelu. "Darł się we wniebogłosy"

Daniela Martyniuka, syna Zenka policja zatrzymała w noc sylwestrową w Zakopanem. 34-letni mężczyzna miał wszcząć awanturę w hotelu Belvedere i zachowywać się agresywnie wobec swojej żony. - Cały czas wyzywał ją od ku***. Ta dziewczyna strasznie płakała. Prosiła go, by się uspokoił. On darł się jednak we wniebogłosy przed wyjściem. To jak on traktował tę dziewczynę to koszmar - opisywał gość obiektu.

3 Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl