Po noworocznym wydaniu serwisu informacyjnego "19:30" w TVP 1 gościem był prof. Adam Strzembosz. Były prezes Sądu Najwyższego w rozmowie z prowadzącą program Joanną Dunikowską-Paź skomentował orędzie Andrzeja Dudy na Nowy Rok, w którym prezydent zapowiedział, że nie zgodzi się na łamanie konstytucji.

REKLAMA

Zobacz wideo PiS przygotował projekt ustawy "czyste ręce". "Źródła dochodów z ostatnich dziesięciu lat"

Noworoczne orędzie Andrzeja Dudy. Prof. Adam Strzembosz: Wielokrotnie łamał konstytucję

Według prof. Adama Strzembosza prezydent Andrzej Duda nie spełniał do tej pory swojego zadania jako strażnik ustawy zasadniczej. - Wielokrotnie łamał konstytucję. Kiedyś sobie zacząłem liczyć, ile razy, ale doliczyłem do 13 i machnąłem ręką. Zacząwszy od ułaskawienia pana Kamińskiego, później odmowa przyjęcia przysięgi od dwóch prawidłowo wybranych sędziów TK, powoływanie na stanowiska sędziów TK dublerów, aprobowanie zmian w ustroju sądów powszechnych, które były sprzeczne z elementarnymi zasadami prawa i uczciwości - wyliczał Strzembosz w jednym z wcześniejszych wywiadów na łamach "Rzeczpospolitej".

- W tej chwili odwoływanie się do konstytucji, do jego funkcji strażniczych, wygląda dość żałośnie - uznał w rozmowie z prowadzącą program "i9:30" prof. Strzembosz. - Praworządność w Polsce była zagrożona, ponieważ zmian poza wszelkimi formami prawnymi chcieli większość parlamentarna, rząd i prezydent. Ten tandem działał bardzo skutecznie, doprowadzając do niezwykle bolesnych zmian ustrojowych, które teraz odwrócić będzie bardzo ciężko - ocenił profesor.

Były prezes SN zwrócił uwagę na Krajową Radę Sądownictwa. 15 sędziów wybieranych wcześniej przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego "stało się wskazanymi przez posłów, ich podporządkowanymi, właściwie funkcjonariuszami". - Jeżeli ma się Trybunał Konstytucyjny na skinienie palcem, jeżeli można dyrygować orzecznictwem tego organu, który razem z prezydentem powinien bronić konstytucji, a więc nas bronić przed nadużyciami prawa, to co tutaj mówić teraz o postawie niezwykle zasadniczej w stosunku do przestrzegania prawa, a szczególnie konstytucji - stwierdził prof. Strzembosz.

Orędzie Andrzeja Dudy. "Nie ma zgody na łamanie konstytucji"

Przypomnijmy, prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym 31 grudnia odniósł się m.in. do sytuacji w polskich mediach publicznych. - Jestem gotowy do współpracy z rządzącymi w najważniejszych dla Polski sprawach. Rządzący mogą reformować media publiczne, ale musi się to odbywać zgodnie z prawem. Zawsze byłem i jestem otwarty na dyskusję dotyczącą zmian prawnych. Jednak z mojej strony nigdy nie będzie zgody na łamanie konstytucji - stwierdził w przemówieniu prezydent. Ta pryncypialna zapowiedź Dudy, wywołała lawinę komentarzy na temat wielokrotnego łamania konstytucji przez prezydenta, a także opinii prawników, którzy w postawieniu przez ministra kultury mediów publicznych w stan likwidacji (wobec braku szans na ich finansowanie - zawetował to sam Duda) nie doszukali się łamania prawa.

Prezydent dodał również, że mijający rok był czasem zmian w polskiej polityce, jednak "nie zmieniło się najważniejsze zadanie stojące przed rządzącymi - konieczność dbania o bezpieczeństwo naszej ojczyzny". Andrzej Duda zaznaczył, że wzmacnianie bezpieczeństwa było priorytetem rządzących w 2023 roku, i tak samo powinno być w 2024 roku.