Dowództwo operacyjne: Rozpoczęły się patrole polskiej przestrzeni powietrznej

Około godziny 5.45 wystartowała amerykańska para F-16 stacjonująca w bazie w Łasku, a około godz. 6.15 polska para myśliwców z bazy w Krzesinach. Patrole związane są z rosyjskim zmasowanym atakiem rakietowym na Ukrainę.

We wtorek 2 stycznia na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Kraj po raz kolejny znalazł się pod zmasowanym ostrzałem.

Rosjanie prowadzą zmasowany atak rakietowy na Ukrainę

W Charkowie zginęła jedna osoba, a przeszło 20 zostało rannych, w Kijowie obrażenia odniosło co najmniej 10 osób. Na Charków spadły co najmniej cztery rakiety, które zniszczyły blok mieszkalny i obiekt infrastruktury cywilnej. W Kijowie było słychać kilkanaście eksplozji. Odłamki strąconych rakiet spadły w co najmniej 5 dzielnicach. W dzielnicy Padół rakieta trafiła w obiekt infrastruktury, a w dzielnicy Sołomiańskiej wybuchł pożar w bloku mieszkalnym. Władze miasta donoszą o zniszczeniach, pożarach i rannych cywilach. Część kijowian nie ma prądu i wody.

Rosjanie prowadzą atak przy użyciu rakiet manewrujących i balistycznych. Wcześniej ukraińska obrona powietrzna zniszczyła wszystkie drony, którymi zaatakowała Moskwa - łącznie 35 bezzałogowców.

Atak nastąpił dzień po tym, jak Władimir Putin zapowiedział nasilenie ataków na ukraińskie cele wojskowe. Ma to być odpowiedź na ukraiński atak na rosyjskie miasto Biełgorod. Był on z kolei odwetem za zmasowany rosyjski atak na Ukrainę przeprowadzony 29 grudnia.