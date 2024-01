Skarga do KRRiT na skandaliczną wypowiedź Jana Pietrzaka o imigrantach. "Drastyczne naruszenie"

31 grudnia Jan Pietrzak opowiedział w Telewizji Republika "okrutny żart z imigrantami". - Oni (Niemcy - red.) liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, na Majdanku, w Treblince - mówił satyryk. Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krzysztof Luft skierował do KRRiT skargę na tę "haniebną wypowiedź".

Skarga do KRRiT na wypowiedź Jana Pietrzaka. "Nie żartuje się z cierpienia milionów ludzi"

Zdaniem Krzysztofa Lufta Telewizja Republika, czyli nadawca programu, w którym padła przywołana wypowiedź Pietrzaka, "drastycznie naruszyła" art. 18 ust. 1 Ustawy o radiofonii i telewizji. Zakazuje on rozpowszechniania treści nawołujących do nienawiści lub przemocy m.in. ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne, język czy religię.

"W Polsce, w kraju, na którego terenie w czasie drugiej wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych życie straciły miliony ludzi, tego rodzaju słowa budzą szczególny sprzeciw. Nawet jeśli zostały wypowiedziane jako żart. Nie żartuje się z męczeńskiej śmierci i cierpienia milionów ludzi" - czytamy w skardze wysłanej 1 stycznia do szefa KRRiT.

Jan Pietrzak o swoim "żarcie": Ta wypowiedź jest drastyczna, bo Niemcy robią rzeczy drastyczne

Jan Pietrzak mówił w Telewizji Republika, że w barakach zbudowanych przez hitlerowców przetrzymywani będą imigranci, którzy są nam rzekomo "wpychani nielegalnie przez Niemców". - Nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata, nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy - mówił Pietrzak.

Satyryk odniósł się do swojej wypowiedzi w rozmowie z Gazeta.pl. - To nie ja tak powiedziałem, tylko oni, organizatorzy (Niemcy - red.). Mówili, że będą przysyłać tu (imigrantów - red.) do obozów do Polski, bo nie wiedzieli, gdzie ich przechować. Przeczytałem to gdzieś, że są takie plany, że będą obozy dla tych migrantów, których trzeba przysłać do Polski. To był mój stosunek do tej informacji. - powiedział. Jan Pietrzak dodał, że jego "wypowiedź jest drastyczna, bo Niemcy robią rzeczy drastyczne".

- Skierowanie imigrantów, którzy jadą do nich, do innych państw, bez zgody tych imigrantów, a z woli Niemiec, jest przestępstwem. W traktatach nie ma takiego zapisu, że można ludzi przesiedlać, niezależnie od tego, gdzie chcą mieszkać. Ci imigranci jadą do Niemiec, a nie do Polski, a oni chcą ich przesiedlać - stwierdził Pietrzak nie wiadomo, na jakiej podstawie i dalej ciągnął antyniemiecki wywód. - To jest przestępstwo Niemiec, zwróciłem na to uwagę, że Niemcy mają taki zwyczaj.