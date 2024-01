Cały tekst pt. "Dziurawa zapora na granicy. Ujawniamy raport, którego według PiS nie było" przeczytasz pod TYM linkiem.

Pod koniec września "Gazeta Wyborcza" dotarła do raportu Straży Granicznej, z którego wynikało, że zapora na polsko-białoruskiej granicy jest łatwo pokonywana przez tysiące migrantów. Po publikacji tekstu Stanisław Żaryn, koordynator służb specjalnych, wydał oświadczenie, w którym zarzucał "Wyborczej", że raport SG nie istnieje i twierdził, że tekst jest napisany "na polityczne zamówienie" opozycji.

We wtorek "GW" postanowiła ujawnić źródło, z którego korzystała. To obejmujący pierwszych dziewięć miesięcy mijającego roku raport Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej. Tytuł: "Presja migracyjna z Białorusi do Polski, Litwy i Łotwy na granicy zielonej w okresie od 1 stycznia do 17 września 2023 r.".

Jak przekazuje "Gazeta Wyborcza", z raportu wynika, że przez pierwszych dziewięć miesięcy 2023 r. zaporę pokonało i zostało złapanych 17 tys. 488 migrantów. "13 tys. 470 dotarło do granicy polsko- niemieckiej, tam SG zatrzymała jeszcze 499 osób. 12 tys. 971 przeszło do Niemiec i tam zgłosiło się do niemieckich służb z prośbą o azyl" - opisuje "GW".

Dane wskazują, że od stycznia do września 2023 r. zapora była skuteczna w ponad 60 proc. (złapano ponad 17 tys. migrantów, przeszło prawie 13 tys.). Jednak należy zauważyć, że większość migrantów podejmowała więcej niż jedną próbę nielegalnego przejścia. Dodatkowo wobec zdecydowanej większości zatrzymanych Straż Graniczna stosuje pushbacki.

W skuteczności zapory pomaga wojsko

Według informatora gazety skuteczność zapory byłaby jeszcze mniejsza, gdyby nie wojsko. "Wyborcza" opisuje raporty sytuacyjne za okresy trzymiesięczne oraz dzienne. Wynika z nich, że na początku czerwca i w lipcu 2023 r. nastąpiło wzmożenie przekroczeń granicy, a skuteczność zapory spadła poniżej 50 proc.

I to przy założeniu, że każdy z zatrzymanych przeszedł granicę tylko raz. Najmniej skuteczna była w czerwcu i lipcu, gdy wojsko ograniczyło swoje wsparcie.

Wojsko na granicy jest obecne do dzisiaj. "GW" informuje, że na dzień 22 grudnia 2023 r. granicy (w tym rejonu zapory) strzegło 3 tys. 655 żołnierzy. Wysoki rangą oficer Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej uważa, że bez prawie 4 tys. żołnierzy Straż Graniczna nie zabezpieczyłaby szczelności granicy.

Jak wynika z komunikatu Straży Granicznej, w Nowy Rok polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć osiem osób. Wszystkie na widok polskich patroli cofnęły się w głąb Białorusi. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Michałowie za pomocnictwo zatrzymano dwóch obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy posiadali niemiecką i polską kartę pobytu. Przyjechali po odbiór ośmiu Afgańczyków.