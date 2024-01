W piątek 29 grudnia media obiegła informacja o tym, że rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. "W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju" - podało na X Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych RP. Przez następne dni służby badały sprawę i przeczesywały teren, gdzie obiekt lub jego części mogłyby ewentualnie spaść. W rozmowie z dziennikarzami wiceszef MON, Paweł Zalewski, przekazał, że rakieta opuściła teren naszego kraju po kilku minutach.

Rosyjska rakieta nad Polską. Wiceszef MON mówi, co się wydarzyło

Paweł Zalewski gościł w programie "Poranna rozmowa w RMF FM". Jednym z głównych tematów poruszonych przez prowadzącego były wydarzenia z końcówki ubiegłego roku, kiedy wykryto rosyjską rakietę w polskiej przestrzeni powietrznej. Wiceszef MON wyjaśnił, jaka jest aktualna wiedza służb.

Mamy pewność, że rosyjska rakieta, która w piątek naruszyła polską przestrzeń powietrzną, opuściła terytorium naszego kraju. Po pierwsze, mamy potwierdzenie z radarów polskich i sojuszniczych, ale ponieważ czasami technika jest zawodna, żeby mieć 100-procentową pewność, skierowaliśmy około 500 żołnierzy WOT, którzy przeczesywali tamte tereny i nie znaleźli żadnych szczątków

- przekazał polityk.

Dodał jednak, że ta sytuacja powinna być lekcją na przyszłość. - Potrzebujemy bardzo pilnego wzmocnienia i zintensyfikowania działań, aby polski system obrony powietrznej był skuteczniejszy. Niestety decyzje, które były podejmowane przez poprzedników, były podejmowane za późno. Bardzo dużo czasu zmarnowaliśmy. Ten czas musimy nadgonić. I to jest najważniejszy wniosek z tych wydarzeń - mówił.

Rakieta w polskiej przestrzeni powietrznej: przypadek czy prowokacja? Zalewski odpowiedział

Dziennikarz prowadzący program zwrócił się także do Pawła Zalewskiego z pytaniem, czy według polskich władz ten incydent mógł być rosyjską prowokacją. - Bardzo dokładnie analizujemy ten przypadek i ja dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć z pełną odpowiedzialnością, który z tych czynników decydował. Na pewno możemy myśleć o każdym z nich. I na pewno każde naruszenie polskiej strefy powietrznej czy to przez statek, czy przez rakietę, jest istotnym sprawdzianem naszej gotowości odpowiedzi. Uruchomiliśmy wszystkie procedury i one zadziałały - odpowiedział Zalewski.