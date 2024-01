Śnieżyce i mróz nadciągają. IMGW z najwyższymi alertami. Nagła zmiana pogody w Polsce

Przed nami ostatnie dni dość wysokiej temperatury jak na tę porę roku. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed nagłymi zjawiskami atmosferycznymi, które mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Czego możemy się spodziewać?

Alerty IMGW. Synoptycy wydali ostrzeżenia meteorologiczne

Już w połowie tego tygodnia pogoda drastycznie się zmieni. Termometry zaczną wskazywać temperaturę poniżej zera. W górach pojawią się intensywniejsze opady śniegu, a na nizinach wystąpią opady marznące. Znacznie zimniej zacznie się robić już we wtorek 2 stycznia na północnym wschodzie - tam termometry w ciągu dnia wskażą -3 st. C. Wystąpią też opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. W centrum kraju i w rejonach podgórskich możemy się spodziewać 3 st. C, a na południu 7 st. C.

Synoptycy wydali również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim oraz lubelskim. Alert obowiązuje od 2 stycznia (godz. 7.30) do 3 stycznia (godz. 7.30). Najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia przed pojawiającymi się roztopami wydano dla powiatów Jelenia Góra oraz karkonoskiego. Alert obowiązuje od 2 stycznia (godz. 7.30) do 6 stycznia (godz. 7.30).

Wydano też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, które obowiązują w powiatach południowych województwa podkarpackiego od 2 stycznia (godz. 7.30) do 3 stycznia (godz. 7.30). Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano natomiast dla województwa dolnośląskiego. Alert obowiązuje od 2 stycznia (godz. 7.30) do 3 stycznia (godz. 7.30).

Opady marznące mogą się natomiast pojawić w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed tym zjawiskiem obowiązywać mają od 3 stycznia (godz. 7.30 do 4 stycznia (godz. 7.30). Od 4 stycznia marznące opady mają pojawić się również w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim - alerty te mają zostać wydane na tym obszarze do 6 stycznia.

Pogoda. Do Polski nadciągają mróz i śnieżyce

Już 3 stycznia zaobserwujemy znaczący kontrast termiczny na terenie całego kraju. Na Suwalszczyźnie temperatura spadnie do -6 st. C, natomiast w centrum nadal będzie znacznie cieplej - do 11 st. C. Dopiero w drugiej połowie tygodnia w całej Polsce pojawi się ujemna temperatura w ciągu dnia. Jedynie na południu kraju termometry przez większą część doby wskażą do 7 st. C. W związku z przechodzącymi przez Polskę frontami atmosferyczni pod koniec tygodnia możemy się spodziewać intensywnych opadów śniegu w całym kraju.