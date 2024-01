Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że we wtorek spodziewane są "opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach deszczu ze śniegiem i śniegu". "Gdzieniegdzie na północnym wschodzie możliwy marznący deszcz powodujący gołoledź. Miejscami drogi i chodniki śliskie. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 10 cm w Sudetach Zachodnich. Temperatura maksymalna od -3°C na północnym wschodzie, około 3°C w centrum i w rejonach podgórskich, do 7°C na południu" - czytamy na meteo.imgw.pl.

"Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków południowych. Porywy wiatru na Pogórzu Karpackim i Przedgórzu Sudeckim do 65 km/h, wysoko w Sudetach porywy do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h; w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne" - dodano.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w związku z intensywnymi opadami śniegu dla wschodnich i północno-wschodnich powiatów. Będą one obowiązywały, w zależności od regionu, do wtorku do godz. 10 lub do godz. 16.

Ostrzeżenia IMGW meteo.imgw.pl

"Prognoza numeryczna temperatury odczuwalnej na wtorkowy poranek to dopiero preludium większego, zimowego dzieła jakie czeka w najbliższych dniach mieszkańców północnego wschodu. Spójrzcie na sobotę. Ciepłe ubrania w gotowości" - przekazał instytut na platformie X. Z prognozy na najbliższe dni wynika, że temperatura odczuwalna w Suwałkach ma wynieść w sobotę nawet -24 stopnie. " To prognoza numeryczna zimowego epizodu, który potrwać może 2 tygodnie" - dodano.

Pogoda w środę

Z kolei w środę "miejscami opady deszczu, na północy i wschodzie, a także w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem i śniegu". W górach wystąpią tego dnia opady śniegu. "Lokalnie na północy i wschodzie możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Miejscami drogi i chodniki śliskie. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej od Pomorza przez północ Mazowsza po Podlasie oraz w Karpatach o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od -8°C na północnym wschodzie, około 1°C w centrum do 11°C na południowym zachodzie" - wskazują synoptycy IMGW.

"Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, na północnym wschodzie południowo-wschodni, na pozostałym obszarze zachodni i południowo-zachodni. W rejonach podgórskich wiatr w porywach do 60 km/h, w Sudetach do 120 km/h, w Karpatach do 90 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne" - podkreślono.