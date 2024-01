Śląska policja poinformowała o interwencji, którą w sylwestra przeprowadzili funkcjonariusze z Nieetatowej Grupy Wsparcia Oddziału Prewencji Policji w Katowicach podczas imprezy plenerowej w Chorzowie. Koło godziny 20 podeszła do nich zaniepokojona kobieta, która zwróciła uwagę na kompletnie pijaną kobietę z dzieckiem pod opieką.

Sylwester w Chorzowie. Kompletnie pijana 39-latka leżała na ziemi, obok był jej przerażony synek

"Uczestniczka wydarzenia powiadomiła policjantów, że na trawniku leży kompletnie pijana kobieta, która ma pod opieką kilkuletnie dziecko" - podaje policja i dodaje: "Maluch był kompletnie przerażony zaistniałą sytuacją. Głośna impreza, obok leżąca na ziemi matka, z którą nie ma kontaktu, spowodowały, że chłopiec wpadł w panikę. Był cały zapłakany, wystraszony i zmarznięty".

Funkcjonariusze zaopiekowali się chłopcem. Uspokoili go i ogrzali w radiowozie, a także skontaktowali się z krewną sześciolatka. W międzyczasie dziecko zostało przewiezione na komendę, gdzie policjanci puścili mu bajki i wręczyli pluszowego misia.

Tymczasem matka chłopca została przebadana alkomatem. W organizmie 39-latki wykryto 2,5 promila alkoholu. Kobieta trafiła do izby wytrzeźwień, a o sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny.

Picie alkoholu a opieka nad dzieckiem. Co mówią o tym przepisy?

Zgodnie z art. 160 par. 2 Kodeksu karnego rodzicom za narażenie dziecka, nad którym sprawują opiekę, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, może grozić kara nawet do pięciu lat więzienia. W skrajnych wypadkach matka lub ojciec mogą także zostać pozbawieni praw rodzicielskich. W niektórych przypadkach możliwe jest odpowiadanie z art. 106 Kodeksu wykroczeń, który mówi, że "kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat siedmiu albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany".