Do zdarzenia doszło w sobotę 30 stycznia wieczorem na drodze serwisowej w miejscowości Kębłów (województwo lubelskie). Świdniccy policjanci otrzymali zgłoszenie, a kiedy zjawili się na miejscu, zastali uszkodzony słup oświetleniowy i rozbite auto. Okazało się, że za kierownicą pojazdu siedział 13-letni chłopiec.

Lubelskie. Chciał pojechać do dziewczyny, zatrzymał się na słupie. 13-latek wziął klucze do auta bez zgody matki

Kiedy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, przy pojeździe znajdował się nastolatek wraz z matką. Policjanci ustalili, że chłopiec zabrał z domu kluczyki do samochodu bez zgody rodziny, ponieważ chciał pojechać do dziewczyny. "Jadąc lewą stroną drogi serwisowej w kierunku Lublina, w pewnym momencie w wyniku niedostosowania prędkości do warunków na drodze stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu, gdzie uderzył w słup oświetleniowy" - przytacza podkomisarz Kamil Karbowniczek.

13-latek rozbił auto na słupie. Teraz jego sprawą zajmie się Sąd Rodzinny

Chłopiec na szczęście nie odniósł w zdarzeniu obrażeń, które wymagałyby hospitalizacji. Nastolatek został w obecności matki poddany badaniu na stan trzeźwości, które potwierdziło, że w chwili zajścia był on trzeźwy. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny, do którego zostały przekazane materiały.

Polica przypomina, że prowadzenie pojazdu bez uprawnień podlega karze grzywny - także gdy mowa o osobach nieletnich. W takich przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów do 21 roku życia. Dodatkowo konsekwencje może ponieść osoba, która pozwala nieletniemu kierować.