Niespokojny sylwester w Zakopanem. Liczne awantury, bójki turystów i atak z użyciem noża

W czasie sylwestra w Zakopanem doszło do licznych awantur i bójek z udziałem pijanych i agresywnych turystów. Jeden z mężczyzn został raniony nożem i trafił do szpitala. - W powiecie tatrzańskim od 18.00 do 4.00 odnotowaliśmy aż 83 różnego typu interwencje - przekazał asp. sztab. Roman Wieczorek w rozmowie z "Tygodnikiem Podhalańskim".

