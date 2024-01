Do mrożących krew w żyłach incydentów doszło w Legnicy. Jak podaje policja, 30-letni mężczyzna miał zaatakować w nocy z 30 na 31 grudnia nożem dwie osoby, a także zniszczyć kilka samochodów. Obecnie trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tych zdarzeń.

Chwile grozy w Legnicy. Biegał z zakrwawionym nożem po klatce i dobijał się do mieszkań

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że (...) 30-latek uszkodził kilka samochodów przy ulicy Złotego Floriana w Legnicy, wbiegł na dach budynku, gdzie przez balkon dostał się do jednego z mieszkań, a następnie wyszedł na klatkę schodową, gdzie próbował dostać się do innych mieszkań" - przytacza kom. Jagoda Ekiert. Mężczyzna miał także zaatakować nożem "dwie przypadkowo napotkane osoby". Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Stan mężczyzny jest określany jako ciężki, zaatakowana kobieta doznała natomiast obrażeń twarzy.

Atak nożownika w Legnicy. 30-letni mężczyzna zatrzymany. Trwa ustalanie okoliczności zdarzeń

Funkcjonariuszom udało się zatrzymać 30-latka podejrzewanego o zniszczenia oraz atak już niedługo po zajściu, gdy ten biegał po klatce schodowej z zakrwawionym nożem w ręku i dobijał się do mieszkań. Mieszkaniec Legnicy został obezwładniony, a policja pod nadzorem prokuratora stara się wyjaśnić okoliczności tych zajść. Według nieoficjalnych ustaleń "Faktu" zatrzymany mężczyzna w chwili zajść miał przebywać na przepustce ze szpitala psychiatrycznego.