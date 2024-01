Wraz z początkiem nowego roku zima przypomni o sobie. Rano 1 stycznia w całym kraju dominować będzie duże zachmurzenie, pojawią się także opady deszczu, a miejscami również deszczu ze śniegiem.

Pogoda na Nowy Rok. IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla północno-wschodnich powiatów Lubelszczyzny i Mazowsza oraz dla południowo-zachodniej części województwa podlaskiego oraz na Mazurach. Synoptycy prognozują tam opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 do 15 centymetrów.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują od godziny 16:00/17:00 w poniedziałek 1 stycznia do godziny 10:00 we wtorek, a na południu tego obszaru - do 16.00.

Pogoda na styczeń. Zima wróci do Polski. Zrobi się biało i mroźnie

Jak podaje portal fanipogody.pl, niedługo w Polsce zrobi się biało. Już koło wtorku opady deszczu zmienią się w opady deszczu ze śniegiem. W pierwszych tygodniach nowego roku śnieżyce pociągną za sobą przyrost pokrywy śnieżnej - miejscami nawet do 20-30 cm. Synoptycy zapowiadają także znaczne ochłodzenie. "Wygląda na to, że w pierwszej dekadzie stycznia na północy, a zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju już za kilka dni może doświadczyć dużych spadków temperatur i mrozu (miejscami nawet do -15/-10 stopni), a przy gruncie w zasięgu pokrywy śnieżnej poniżej -20 stopni nocami i o świcie" - czytamy.

Synoptycy zwracają przy tym uwagę na kontrast termiczny, który wystąpi w naszym kraju w pierwszych dniach stycznia. W regionach południowych wartości na termometrach mogą osiągać bowiem nawet kilka stopni na plusie, tymczasem na północnym wschodzie temperatura może spaść do około -16/-12 stopni.