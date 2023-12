Monika Jaruzelska wyjaśniła w ponadgodzinnym programie, gdzie odpowiadała na pytania swoich widzów, że dwie godziny po emisji zapowiedzi wywiadu z Grzegorzem Braunem "otrzymała telefon od redaktora, wicenaczelnego tego tytułu z informacją, że program zostaje zawieszony". Poinformowała, że zapytała o to, jak długo potrwa przerwa w nagrywaniu i emisji wywiadów.

Monika Jaruzelska płaci za wywiad z Braunem. Było zawiadomienie do prokuratury, teraz utrata pracy

Jaruzelska stwierdziła, że "nie doczekała się odpowiedzi", w związku z czym stwierdziła, że jej program "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej" dla "SE" całkowicie znika z sieci. - Pracę już straciłam, nie wszyscy państwo wiedzieliście, że miałam swój program w "Super Expressie". (...) Czekałam dwa tygodnie aż się coś wyjaśni, no i się wyjaśniło. Takie mamy niezależne media - stwierdziła.

Po wywiadzie z Grzegorzem Braunem Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez Jaruzelską przestępstwa dotyczącego "rozpowszechniania nienawistnych treści". Prowadząca wyjaśniła, na jakim etapie jest sprawa. - Cóż... czy to coś zmienia? Na razie nie zmienia. Jeżeli zostanę wezwana do prokuratury, jeżeli będą już konkretne zarzuty, no to będzie o czym rozmawiać. Nie chcę też pewnej organizacji, która żyje właśnie ze swoich, jakże szlachetnych pobudek, robić im w tej chwili jeszcze reklamy - skomentowała. Ośrodek napisał w niedzielę o tym, że Jaruzelska straciła pracę. "Jak przyznała sama zainteresowana, właśnie straciła pracę za zaproszenie i wyemitowanie na swoim kanale filmu, przy pomocy którego promowała Grzegorza Brauna, pozwalając mu wygłaszać treści antysemickie. Jaruzelska nie pracuje już też na uniwersytecie SWPS" - czytamy na portalu X.

W czwartek portal Wirtualne Media informuje z kolei, że "zawieszenie programu Jaruzelskiej ma związek z planowanymi zmianami na kanale YouTube 'SE'". - Ten program na tym kanale po prostu nie działał - czytamy wypowiedź rozmówcy z dziennika.

Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe w Sejmie

Przypomnijmy, 12 grudnia po zgaszeniu świecy chanukowej gaśnicą Grzegorz Braun został natychmiast wykluczony z posiedzenia Sejmu. Został również ukarany finansowo, prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu mu połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniu go całości diety parlamentarnej przez pół roku. Kancelaria Sejmu skierowała też do Prokuratury Krajowej wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Grzegorza Brauna z Konfederacji. Sejm przegłosował zmiany osobowe w składach dwóch komisji sejmowych. Posłowie zadecydowali o usunięciu z nich posła Konfederacji Grzegorza Brauna. "Debilizmowi mówimy stanowcze nie" - skomentował podjęte decyzje poseł Lewicy Tomasz Trela.

