Oficer prasowy policji w Kępnie, w województwie wielkopolskim st. sierż. Rafał Stramowski poinformował o tym, że rodzice dwumiesięcznego dziecka, które trafiło z obrażeniami głowy do szpitala, zostali aresztowani. - Są podejrzani o popełnienie przestępstwa wobec dziecka - mówił policjant w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Wielkopolska. Niemowlę z podejrzeniem pęknięcia czaszki. Aresztowano rodziców

Sierż. Stramowski wyjaśnił, że w sobotę wieczorem 19-letnia kobieta przywiozła do szpitala w Kępnie dwumiesięczną córkę. Lekarz, który przebadał dziecko, zdecydował o przewiezieniu dziecka do szpitala w Ostrowie Wlkp., skąd przetransportowano je karetką neonatologiczną do szpitala w Poznaniu na oddział neurochirurgiczny.

Stan zdrowia dziewczynki był na tyle poważny, że lekarze stwierdzili, że wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej i zawiadomiono policję. Stwierdzono pęknięcie czaszki

- przekazał funkcjonariusz wielkopolskiej policji. 19-latka i 30-letni ojciec dziecka, mieszkańcy wsi niedaleko Kępna, zostali zatrzymani. Sprawę nadzoruje prokuratura.

