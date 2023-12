W TVP rozmawiali o "Zielonej granicy" Holland. Zaskakująca zmiana narracji. "Oglądałem trzykrotnie"

Na antenie TVP w niedzielę (31 grudnia) wyemitowano najnowszy odcinek programu "Pytanie na śniadanie". Podczas emisji prowadzący program Aleksander Sikora rozmawiał z dziennikarzem TVP Mateuszem Szymkowiakiem na temat filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Oboje nie szczędzili słów uznania.

Pracownicy TVP omawiali "Zieloną granicę". Narracja była zaskakująca

Podczas omawiania filmu prowadzący program przyznał, że film "cieszy się międzynarodową sławą". Rację przyznał mu Mateusz Szymkowiak. - Mało tego, film "Zielona granica" nie jest absolutnie zamachem na polski mundur. Ja oglądałem ten film trzykrotnie - stwierdził dziennikarz TVP.

Przypomnijmy, w ostatnich dniach światło dzienne ujrzała lista zakazanych z przyczyn politycznych filmów. Mieli ją tworzyć prezesi TVP - Jacek Kurski i Mateusz Matyszkowicz. Wśród 17 produkcji znalazł się "Obywatel Jones" Agnieszki Holland. Miał nie być emitowany w Telewizji Polskiej ze względu na reżyserkę, która otwarcie sprzeciwiała się polityce PiS.

"Zielona granica" po raz pierwszy zadebiutowała 5 września na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Film został uhonorowany prestiżową Nagrodę Specjalną Jury, w zagranicznych mediach zyskał liczne pozytywne recenzje, a w Polsce zderzył się z ostrą reakcją polityków prawicy, którzy produkcji nie widzieli.

Jako pierwszy wypowiedział się ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Porównał "Zieloną granicę" do filmów propagandowych tworzonych w III Rzeszy. Z kolei Jarosław Kaczyński nazwał najnowszą produkcję "hańbą" i "paszkwilem". - To, że pani Holland pokazuje w ten sposób polskich funkcjonariuszy wykonujących swoje zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, Rzeczpospolitej, to ja się nie dziwię, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła "Tylko świnie siedzą w kinie", znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy hitlerowskie - podsumował Duda