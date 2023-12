Zaatakował syna nożem. Mężczyzna trafił do szpitala z "poważnymi obrażeniami"

Podczas awantury domowej w jednym z domów w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie) starszy mężczyzna ugodził nożem swojego syna. Według informacji przekazanych przez policję do zdarzenia miało dojść 30 grudnia po godz. 16.00.

Ostrów Wielkopolski. 63-latek ugodził syna nożem. Był pod wpływem alkoholu

- Po godz. 16.00 otrzymaliśmy informację, że w jednym z mieszkań na terenie miasta podczas awantury ojciec ugodził nożem swojego syna. 38-latek z poważnymi obrażeniami został zabrany do szpitala. Mężczyzna, który zranił swojego syna, został zatrzymany przez policjantów - przekazała podkom. Małgorzata Michaś z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim, cytowana przez TVN24.

Na miejscu działali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora. Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn i wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Jak poinformowali policjanci, 63-letni mężczyzna był nietrzeźwy. Stan 38-latka lekarze określają jako "średni". Obecnie znajduje się na oddziale chirurgicznym.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom. Mogą to zrobić na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy słyszysz: awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".