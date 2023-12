Prokuratura Rejonowa w Słupsku skierowała do sądu okręgowego akt oskarżenia, z którego wynika, że Sławomir T. znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką. 33-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie u kobiety ciężkich obrażeń.

Słupsk. 33-letni Sławomir T. miał uszkodzić kręgosłup matce

W lipcu 2023 roku mężczyzna miał przycisnąć matkę do ściany kanapą, w wyniku czego doszło do złamania kręgosłupa kobiety - informował "Dziennik Bałtycki". Kobieta ma sparaliżowane ręce i nogi. - W lipcu w czasie kolejnej awantury doszło do zdarzenia, w wyniku którego pokrzywdzona odniosła ciężkie obrażenia ciała. Oskarżony swoim działaniem uszkodził pokrzywdzonej kręgosłup. W ten sposób spowodował u niej ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. W czasie postępowania Sławomir T. częściowo się przyznał do zarzucanych mu czynów, ale odmówił składania wyjaśnień - przekazał prokurator Lech Budnik z Prokuratury Rejonowej w Słupsku.

Po zdarzeniu Sławomir T. został tymczasowo aresztowany. Jednak akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie wpłynął do sądu dopiero w grudniu tego roku.

Sławomir T. od dwóch lat miał znęcać się nad matką. Grozi mu 15 lat więzienia

Jak się okazało, mężczyzna miał znęcać się nad kobietą od sierpnia 2021 roku. - Wszczynał awantury, znieważał matkę, wyzywał wulgarnymi słowami, krytykował ją, niepokoił, groził jej, izolował, wyrzucał z domu i nie pozwalał wejść. Używał także przemocy fizycznej, między innymi przyduszając matkę - przekazał prokurator Lech Budnik. Mężczyzna nadal przebywa w areszcie. Za zarzucane mu czyny grozi mu od trzech do 15 lat więzienia.