Takiego sylwestra dawno nie było. Costa wkroczy do Polski i namiesza w pogodzie

Według zapowiedzi synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przełom grudnia i stycznia będzie bardzo zaskakujący. Na Dolnym Śląsku termometry mogą wskazać nawet 10 st. C. Natomiast w centrum kraju możliwe są burze i silne porywy wiatru do 75 km/h. Wszystko za sprawą niżu Costa, który króluje nad Europą.

REKLAMA

Zobacz wideo PiS przygotował projekt ustawy "czyste ręce". "Źródła dochodów z ostatnich dziesięciu lat"

Prognoza pogody. Ocieplenie i silne porywy wiatru w całym kraju

30 grudnia według synoptyków, w całej Polsce będzie pochmurno. Pojawią się również przelotne opady deszczu, a w północnej części kraju oraz w górach opady deszczu ze śniegiem. Na północy temperatura wyniesie maksymalnie 4 st. C, w centrum 7 st. C, a na południowym zachodzie nawet 9 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę (31 grudnia) w całej Polsce pojawi się więcej przejaśnień. - Początkowo, głównie w górach oraz na północy kraju możliwe są zanikające przelotne opady deszczu, oraz deszczu ze śniegiem. Z kolei nad ranem, zwłaszcza na południu, możliwe są mgły ograniczające widzialność do ok. 300 m. I tam miejscami na drogach i chodnikach może być ślisko - ostrzegł Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, cytowany przez Wirtualną Polskę. W sylwestra mają też pojawić się największe opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia może przekroczyć nawet 10 st. C.

Pogoda na pierwsze dni roku. Opady deszczu i śniegu w całej Polsce

W pierwszy dzień nowego roku zachmurzenie nadal będzie duże. Przelotne opady deszczu według synoptyków pojawią się w rejonie Karpat, tam termometry mogą wskazać około 3 st. C. Wiatr w rejonach górskich będzie słaby i umiarkowany. Podobna pogoda będzie 2 stycznia.

"We wtorek dosyć pogodnie, na zachodzie możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni" - zwracają uwagę synoptycy IMGW.

Duże zachmurzenie pojawi się także 3 stycznia, w górach spodziewane są opady śniegu. Temperatura w kraju wyniesie od 4 st. C do 9 st. C. Wiatr będzie dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W czwartek (4 stycznia) pojawią się opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, w górach wystąpi sam śnieg. Ujemnych temperatur możemy się spodziewać dopiero pod koniec przyszłego tygodnia.