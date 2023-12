Dziennikarz muzyczny Marek Sierocki został zwolniony z TVP. Przez 37 lat był jednym ze współtwórców "Teleexpressu", gdzie odpowiadał za segment poświęcony muzyce. "Nowe szefostwo rozwiązało z nim umowę o pracę. Zasiądzie w loży negatywnie zweryfikowanych" - ustalił dziennikarz Gazety.pl Jacek Gądek.

REKLAMA

Zobacz wideo Przejmujący komunikat Błaszczaka: Dlaczego Polacy nie mogli obejrzeć "Teleexpressu", "Panoramy" i "Wiadomości"?

Marek Sierocki zwolniony z TVP. Mateusz Morawiecki boi się o "Bolka i Lolka"

Marek Sierocki potwierdził doniesienia i przekazał, że rozstaje się ze Telewizją Polską. Nie chciał jednak komentować sprawy. - Na pewno sobie odpocznę, nie mam na razie żadnych planów - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Do zwolnienia dziennikarza odniósł się Mateusz Morawiecki. "Rewolucja zaczyna obejmować gusta muzyczne" - ocenił były premier w sobotę (30 grudnia) na X. "Co następne? Wyrzucą Bolka i Lolka z TVP ABC?" - czytamy we wpisie.

"Bolka to aż dziwne, że wy nie wyrzuciliście z rozpędu" - odpowiedział na wpis Morawieckiego Marek Belka.

Zwolnienie dziennikarza skomentował także Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski. "Komu zawinił Marek Sierocki? Przecież on tylko o muzyce opowiadał... Legenda TVP wyrzucana przez uzurpatorów" - napisał na portalu X.

Zmiany w TVP. Maciej Orłoś wróci do "Teleexpressu"

Od dwóch tygodni trwa rewolucja w mediach publicznych. 20 grudnia w TVP zadebiutował nowy serwis informacyjny "19.30". W piątek (29 grudnia) przywrócona została emisja TVP Info, programy w stacji będą prowadzili m.in. Jarosław Kulczycki i Sławomir Siezieniewski.

Jak ustalił portal Wirtualne Media, na antenę już niebawem wrócą "Teleexpress" i "Panorama". Szefową redakcji będzie Danuta Dobrzyńska. Pierwsze wydanie "Teleexpressu" ma poprowadzić Maciej Orłoś.