Fajerwerki i petardy? Sylwester może skończyć się mandatem. Nawet pięć tys. zł kary

Zanim zdecydujemy się skorzystać z fajerwerków w sylwestrową noc, powinniśmy pamiętać o kilku kluczowych zasadach, dzięki czemu unikniemy kosztownych mandatów. Pamiętajmy, że korzystać z pirotechniki mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, a w pewnych miejscach w ogóle nie możemy odpalać fajerwerków.

Sylwester 2023/2024. Kiedy można dostać mandat za fajerwerki?

Według przepisów prawa miejscowego, czyli zarządzeń wojewodów lub rad gminnych podczas sylwestra oraz Nowego Roku można korzystać z fajerwerków. Korzystanie z materiałów pirotechnicznych poza tymi ustalonymi dniami grozi często mandatem nawet w wysokości 500 zł. Wyjątkiem są podmioty, które zawodowo zajmują się organizacją wydarzeń z wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych. Okazuje się jednak, że nawet w sylwestra można zostać ukaranym za korzystanie z fajerwerków. Zgodnie z art. 51 Kodeksu wykroczeń grzywna może grozić osobom, które przez dłuższy czas zakłócają spokój lub porządek publiczny. Wówczas kara może wynieść od 500 zł do 5 tys. złotych, gdy wniosek o ukaranie zostanie skierowany do sądu.

Pamiętajmy, że m.in. w Zakopanem obowiązuje całkowity zakaz odpalania fajerwerków, petard i sztucznych ogni w miejscach publicznych w związku z obowiązującą uchwałą Rady Miasta. "Huk petard szkodzi zwierzętom, zarówno dzikim, jak i domowym. Sztuczne ognie mogą stanowić także zagrożenie dla osób, które je odpalają, bądź znajdują się w pobliżu" - poinformowało miasto.

Władze parków narodowych również przypominają, że używanie sztucznych ogni na obszarach chronionych jest zabronione. Tatrzański Park Narodowy - jak co roku - apeluje też, by w Zakopanem i w okolicach zrezygnować z fajerwerków, bo wystrzały i błyski wywołują przerażenie u zwierząt. Tomasz Zając z TPN wskazuje, że w noc sylwestrową można poruszać się po parku w określonych sytuacjach. - To przyzwolenie dotyczy głównie ludzi, którzy po prostu wracają z wycieczki, która się jakoś tam przedłużyła, ewentualnie o poranku, jak chcą wcześniej wyjść - podkreśla

Co zrobić po oparzeniu fajerwerkami?

W sylwestrową noc dochodzi do wielu wypadków między innymi podczas odpalania fajerwerków. O tym, jak radzić sobie z oparzeniami, mówił na antenie radiowej Jedynki dyrektor medyczny Centrum Ratownictwa, Tomasz Kutycki. Zaznaczył, że im szybciej schłodzimy poparzone miejsce, tym rozległość oparzenia i jego głębokość będą zdecydowanie mniejsze, a czas powrotu do zdrowia krótszy. Dodał, że po 15 minutach schładzania należy ocenić, jak duża jest powierzchnia oparzenia. Wyjaśniał, że jeżeli jest ona niewielka, możemy posiłkować się założeniem miejscowego opatrunku. Tomasz Kutycki podkreślił, że jeśli poparzenie jest większe, niezbędna będzie konsultacja chirurgiczna. "Zwłaszcza gdy dotyczy to takich miejsc, jak stawy, ponieważ tam nawet niewielkie poparzenia, mogą utrudniać ruchomość" - tłumaczył specjalista.

Jak przekazał Tomasz Kutycki, szczególnie niebezpieczne są oparzenia w okolicy oka lub twarzy. Zaznaczył, że w tych przypadkach każde poparzenie powinno być pilnie skonsultowane z lekarzem. - Niezależnie jak duże jest poparzenie oka, powinien obejrzeć je okulista, ponieważ może mieć bardzo poważne skutki. Uszkodzenie rogówki może być nieodwracalne - mówił dyrektor medyczny Centrum Ratownictwa.

O bezpieczeństwo powinniśmy zadbać już w momencie zakupu fajerwerków. Warto sprawdzić, czy ich obudowa nie ma pęknięć, wgnieceń lub innych uszkodzeń. Powinny one pochodzić ze sprawdzonego źródła, spełniać odpowiednie normy i mieć instrukcję obsługi w języku polskim.