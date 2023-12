Awantura w studiu o zwierzęta. Polityk Konfederacji: "Strzelać, strzelać". Dziennikarka nie wytrzymała

Podczas piątkowej "Debaty dnia" na antenie Polsat News prowadząca program Agnieszka Gozdyra życzyła widzom szczęśliwego Nowego Roku. - Chciałam też państwa prosić, żeby nie strzelać fajerwerkami, bo zwierzęta się tego bardzo boją - zaapelowała również.

Polityk Konfederacji wywołał awanturę w studiu. "Strzelać, strzelać!"

Na słowa prowadzącej od razu zareagował goszczący w studiu Dobromir Sośnierz, były poseł Konfederacji. - Nie. Strzelać, strzelać! - zaprotestował polityk na apel dziennikarki. - To nie jest śmieszne, to jest poważne. Ja znam pana podejście do zwierząt - odpowiedziała ostro Agnieszka Gozdyra. - Psy chwilę się poboją i im przejdzie. Ludzie są ważniejsi niż zwierzęta - kontynuował Dobromir Sośnierz.

- Nie poboją się. Jak państwo mogą, to proszę nie strzelać - ponowiła prośbę dziennikarka. - Proszę wyciszyć pana Sośnierza, który mówi te okropne rzeczy - dodała, gdy gość próbował jej wejść w słowo. Polityk podniósł do góry ręce z palcami ułożonymi w kształt litery "V" i powiedział "Ludzie górą!".

"Jestem, byłam, będę przeciwna takim formom ekspresji, które szkodzą innym. Należy promować zachowania, które nie krzywdzą ludzi ani zwierząt. Jeśli do kogoś nie dociera argument prozwierzęcy, to są wśród nas także chorzy, małe dzieci, ludzie w traumie. Bądźmy cywilizowani" - komentowała zajście Agnieszka Gozdyra na platformie X (Twitter).

Dobromir Sośnierz starł się z dziennikarką. Tematem ponownie kwestia zwierząt

Mówiąc o "podejściu do zwierząt", Agnieszka Gozdyra odniosła się do kontrowersyjnej wypowiedzi Dobromira Sośnierza z sierpnia tego roku. Dotyczyła ona wpisu Natalii Jabłońskiej, niedoszłej kandydatki do Sejmu z list Konfederacji, na temat zakazu uboju psów. "Niepotrzebnie. Mięso to mięso" - napisała w mediach społecznościowych. Władze Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna zareagowały na wypowiedź skreśleniem kobiet z list wyborczych oraz usunięciem jej z partii. Więcej na ten temat w artykule:

Wypowiedzi Jabłońskiej bronił jednak w mediach Dobromir Sośnierz. - Ja też tak uważam. Nie w niczym pies lepszy od krowy. To takie tylko nasze przyzwyczajenie - mówił polityk w programie "Super Expressu". - Raczej nie ma rynku na to, żeby ktoś chciał jeść psy w Polsce. Ja nie widzę różnicy moralnej między psem a krową. Nie ma powodów, żeby takie regulacje istniały - dodawał.

Internauci szybko przypomnieli wówczas wypowiedź Sośnierza sprzed 10 lat. - Zwierzęta to tylko maszyny zrobione z mięsa. Nie czują bólu dlatego, że nie mieszka w nich żaden wewnętrzny obserwator, który mógłby ten ból odczuwać. Zwierzęta to tylko maszyny, tak samo jak komputer, zdolne do prowadzenia pewnych obserwacji, ale bezduszne. Nikogo tam w środku nie ma, w zwierzęciu, i nie musimy się tym naprawdę przejmować - mówił kiedyś polityk. Sośnierz tłumaczył później, że wypowiedź miała charakter humorystyczny.