Jak ustaliło Radio ZET, do zdarzenia doszło pod koniec października tego roku podczas akcji pod Płońskiem (woj. mazowieckie). Policja zlikwidowała tam nielegalną fabrykę papierosów. Na jej terenie - jak wynikało z posiadanych informacji - mógł przebywać Marek N. ps. Marek z Marek, który jest poszukiwany za podwójne zabójstwo. Dlatego też podjęto nadzwyczajne środki bezpieczeństwa - poza funkcjonariuszami z CBŚP, w akcji brali udział antyterroryści z BOA oraz śmigłowiec Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji KGP.

W czasie interwencji nisko nad posesjami latał policyjny Black Hawk ze snajperem na pokładzie. "Na jednej z nich, w wyniku podmuchu przelatującej maszyny doszło do zniszczenia mebli ogrodowych i potłuczenia szkła. Właścicielem nieruchomości okazał się jeden z wysokich urzędników państwowych" - podkreśla Radio ZET. Jak dodają autorzy materiału, urzędnik wystąpił do policji o odszkodowanie w kwocie - jak nieoficjalnie ustalono - 15 tys. złotych. Potwierdza to Komenda Główna Policji. "Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20a ustawy o Policji w związku z wykonywaniem zadań m.in. o charakterze operacyjnym Policja zapewnia ochronę form i metod realizacji zadań, informacji oraz własnych obiektów i danych identyfikujących policjantów. Jednocześnie nadmieniam, że w sprawie roszczenia, które wpłynęło do Policji, trwają czynności kontrolne" - przekazał rozgłośni sekretariat rzecznika prasowego KGP.

Black Hawk w Sarnowej Górze. MSWiA wraca do sprawy

Nie jest to pierwszy niefortunne zdarzenie z udziałem Black Hawka. Przykładowo w niedzielę 20 sierpnia podczas pikniku w 103. rocznicę bitwy pod Sarnową Górą koło Ciechanowa (woj. mazowieckie) doszło do zerwania linii energetycznej przez policyjny śmigłowiec. Black Hawk lądował i startował w niewielkiej odległości od zgromadzonych na otwartej przestrzeni uczestników. Na filmach nagranych przez uczestników imprezy uwieczniono moment zerwania linii energetycznej. - Uciekamy! Chodźcie! Dzieci! - słychać krzyki na zamieszczonym na Facebooku nagraniu. Szczęśliwie nikt nie został ranny, gdyż okazało się, że zerwana linia nie była pod napięciem.

Na imprezie był obecny m.in. ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Następnego dnia ówczesny senator KO Krzysztof Brejza poinformował o pilnej interwencji u premiera. W związku z zerwaniem linii energetycznej przez policyjny śmigłowiec i narażeniem życia wielu ludzi, w tym dzieci, przesłał do Mateusza Morawieckiego pytania między innymi o to, czy wszczęto już kontrolę związaną z tym zdarzeniem oraz dlaczego na imprezach z udziałem robiących kampanię polityków PiS nadzorujących policję nie są przestrzegane procedury bezpieczeństwa.

Powrót do sprawy zapowiedział nowy szef MSWiA Marcin Kierwiński.

