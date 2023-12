Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ na dywanik ws. rakiety. "Nie będziemy udzielać żadnych wyjaśnień"

W piątek wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski wezwał chargé d'affaires Federacji Rosyjskiej Andrieja Ordasza. Dyplomata dostał notę, w której Polska wezwała Rosję do wyjaśnienia piątkowego naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez rakietę manewrującą.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak domaga się wyjaśnień w sprawie niezidentyfikowanego obiektu. "Dlaczego nie został zestrzelony?"

- Dopóki nie pojawią się konkretne dowody, nie będziemy udzielać żadnych wyjaśnień, bo te oskarżenia są bezpodstawne - stwierdził po spotkaniu Andriej Ordasz - Sytuacja ta bardzo przypomina zdarzenie z listopada ubiegłego roku, kiedy na terytorium Polski spadła rakieta, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Wtedy też próbowano zrzucić winę na stronę rosyjską. Później okazało się, że rakieta została wystrzelona przez ukraińskie wojska - podkreślił w rozmowie z agencją RIA Novosti, odnosząc się do zdarzenia w Przewodowie.

Pilne posiedzenie po rosyjskim ataku. Szczerski: Wspieranie Ukrainy jest teraz kluczowe

Tymczasem stały przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski powiedział na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Polska dalej będzie sprzeciwiać się agresji Rosji na Ukrainie. Jak podkreślił w swoim przemówieniu, rosyjski imperializm jest zagrożeniem globalnym. - Nie możemy pozwolić, by to się działo - podkreślił ambasador.- Rosja chce zbombardować Ukrainę, podbić ją i pokonać. To pokazuje, że Rosja nie respektuje Karty Narodów Zjednoczonych ani prawa międzynarodowego. Polska będzie kontynuowała sprzeciw wobec rosyjskich działań na wszelkie możliwe sposoby. Ponownie stwierdzamy, że wspieranie Ukrainy jest teraz kluczowe - dodał.

Krzysztof Szczerski zabrał głos podczas zwołanego w trybie nagłym posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat piątkowego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę. Ambasador zwrócił uwagę, że celami rosyjskich wojsk byli cywile oraz związana z nimi infrastruktura, położona daleko od linii frontu. Wczoraj doszło do jednego z najbardziej intensywnych rosyjskich ataków na ludność cywilną Ukrainy. Zginęło w nim 30 osób, a ponad 160 zostało rannych. Rakiety, ich odłamki i drony Shahed spadały na bloki mieszkalne, magazyny, centra handlowe, szkoły i szpitale. W ciągu dnia spod gruzów wydobywane były kolejne ofiary. Na Kijów Rosjanie wystrzelili ponad 20 rakiet, tyle samo na Charków.

Wojsko: Rosyjska rakieta naruszył polską przestrzeń powietrzną

W piątek przestrzeń powietrzną Polski naruszyła rosyjska rakieta. Stało się to w czasie zmasowanego ostrzału Ukrainy przez Rosję. Obiekt przebywał nad Polską niecałe 3 minuty i opuścił teren. - Mamy około 40 km naruszenia przestrzeni - poinformował szef Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych gen. Maciej Klisz. Potwierdzają to dane z radarów. Sztab Generalny Wojska Polskiego "podziękował mieszkańcom Lubelszczyzny za czujność, współpracę i wyrozumiałość dla działań żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych". Wojsko zostało wezwane na miejsce, do miejscowości Sosnowa-Dębowa, gdzie prowadzi poszukiwania naziemne.

Pierwsze informacje Dowództwa Operacyjnego pojawiły się o 10:40. "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - napisano w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych. Były szef MON Mariusz Błaszczak krótko po komunikacie wojska oskarżył obecnego szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza o wprowadzenie "embarga informacyjnego" i "ukrywanie rakiety przed Polakami". Wicepremier odpowiedział Błaszczakowi: "W związku z pojawieniem się niezidentyfikowanego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej służby państwa zadziałały natychmiastowo. Za pośrednictwem BBN jestem w kontakcie z prezydentem, premierem, Szefem Sztabu Generalnego oraz Dowódcą Operacyjnym SZ. Państwo działa!". W południe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się odprawa premiera Donalda Tuska z szefami polskich służb. Zgodnie z komunikatem, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawili się: szef Sztabu Generalnego, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, minister obrony narodowej oraz szefowie służb: ABW, SKW, i SWW. Następnie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się pilne posiedzenie RBN z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po nim poinformowano, że naruszyć przestrzeń powietrzną miała właśnie rosyjska rakieta.

***